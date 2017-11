Ximo Puig busca enfortir la ruta comercial portuària entre València i Montreal

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha plantejat a les autoritats portuàries de València i Mont-real la celebració d'una trobada amb l'objectiu d'establir fórmules de col·laboració per a enfortir la ruta comercial entre tots dos ports que facilite a les xicotetes i mitjanes empreses del sud d'Europa l'accés marítim al mercat nord-americà.

Puig, que va realitzar aquesta proposta dimecres passat després de mantenir una reunió amb representants de l'Autoritat Portuària de Mont-real, va avançar que la convocatòria d'una trobada entre tots dos ports compta també amb el suport de l'Autoritat Portuària de València, qui li ha traslladat el seu interés.

El cap del Consell va assegurar que l'objectiu del seu viatge al Canadà és "cercar fórmules per a generar un millor servei i operativitat i, sobretot, que els empresaris i les pimes tinguen accés en unes condicions raonables a un transport de qualitat i al millor preu possible". Va assenyalar que la reunió entre representants d'ambdues infraestructures serviria per a analitzar les oportunitats que suposa el ZETA en la navegació comercial.

El president va assegurar que la trobada pot ser una oportunitat "no solament per a les empreses valencianes, sinó per al conjunt d'empreses espanyoles i del sud d'Europa", ja que, segons va assenyalar, "el port de Mont-real és un port molt accessible, on és fàcil cercar fórmules per a les xicotetes empreses".

Segons va subratllat Puig, el port de Mont-real i el de València estan molt vinculats, ja que "al voltant d'una quarta part de les mercaderies que entren al port canadenc ho fan des del valencià". Això es deu, segons el president de la Generalitat, "al fet que una de les rutes d'entrada de productes asiàtics en la costa est nord-americana siga via València".

Durant la tercera jornada de treball de la delegació valenciana al Canadà, que va incloure reunions amb empresaris i amb el gabinet d'Afers Exteriors del Quebec, el responsable de l'Executiu autonòmic va visitar a Mont-real dues empreses vinculades al País Valencià: l'empresa de materials aeronàutics i de ferrocarril Bombardier i l'empresa d'alimentació Redó Iglesias.

La companyia aèria valenciana Air Nostrum ha comprat des dels seus orígens prop de 100 avions a l'empresa canadenca Bombardier i Puig va destacar que els últims que l'aerolínia ha adquirit el 2017 "incorporen un element fonamental per a nosaltres, que és la sostenibilitat".

D'altra banda, el cap del Consell ha ressaltat l'estratègia d'internacionalització de Redó Iglesias, empresa familiar especialitzada en ibèrics i amb vinculació amb Utiel. Es tracta d'una de les primeres empreses espanyoles a instal·lar-se a Canadà i que el 2011 va convertir la seua planta canadenca en plataforma de distribució per a mercats d'Amèrica del Nord, Centreamèrica i l'eix Àsia-Pacífic.