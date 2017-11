La nova Llei de l'IVAM vol evitar més casos com el de Consuelo Císcar

El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha presentat aquest dijous a les Corts el projecte de Llei, de la Generalitat, reguladora de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), una normativa que pretén dur al present la gestió del museu dirigit per José Miguel García Cortés i que vol, a través de la regulació de la transparència i l'autonomia, d'una banda, evitar un cas similar al que afecta l'exdirectora de la pinacoteca, Consuelo Císcar i, d'altra, tindre llibertat legislativa per a poder tancar convenis artístics amb altres museus internacionals.

Així, el conseller ha recordat que fa 31 anys, el 30 de desembre del 1986, la Generalitat va publicar la Llei de Creació de l'IVAM i de l'Institut Valencià de les Arts Escèniques, la Cinematografia i la Música. És per això que el govern valencià vol adaptar el funcionament del museu a la realitat cultural actual a través d'una nova Llei de l'IVAM que se sosté en dos pilars fonamentals com són la transparència i l'autonomia, ha explicat, Marzà.

Pel que fa a la transparència, el govern ja va impulsar a través de la Conselleria d'Educació, Investigació Cultura i Esport l'aplicació del Codi de Bones Pràctiques de la Cultura Valenciana. Ara, però, es pretén que quede garantida l'assistència de l'Auditor intern de l'IVAM en el Consell Rector, una figura que la llei anterior no preveia. Així, es posa límit econòmic a les depeses en els contractes, ja que el Consell Rector ha d'autoritzar els contractes superiors a 500.000 euros. I, finalment, qualsevol Director Honorífic investigat penalment quedarà revocat automàticament, una mesura que abans tampoc no es regulava.

Per una altra banda, pel que fa a l'autonomia de l'IVAM, la normativa aposta, ha destacat Marzà, per "abandonar la improvisació" cultural i, en aquest sentit, la conselleria ja va posar en marxa el Pla Estratègic Cultural 'Fes Cultura'. Això no obstant, el projecte de llei proposa dotar l'IVAM de més llibertat per a poder signar convenis amb altres institucions; dotar d'autonomia artística al Consell Assessor per a programar i adquirir obres d'art, i facilitar la participació en el Consell Assessor de persones procedents del món de l'art i de la cultura, seguint el Codi de bones pràctiques en la cultura.

En aquesta línia, s'estableix l'estructura organitzativa bàsica de l'IVAM i dels seus òrgans rectors, tant unipersonals com col·legiats, que quedaria representada en el president de l'IVAM que ostenta la representació; el Consell Rector, un òrgan superior de govern de l'IVAM, amb facultats de direcció, control i supervisió de les seues actuacions; el Consell Assessor, un òrgan amb funcions consultives com la programació del museu, la compra d'obres o l'acceptació de donacions i cessions a l'IVAM; pel que fa al director general, aquest passarà a tindre la condició d'alt càrrec i el seu nomenament i cessament s'efectuarà per decret del Consell, això no obstant la seua tria serà a través del Codi Ètic de Bones pràctiques per una comissió d'experts com ja s'ha fet amb el director del Consorci de Museus o amb l'Institut Valencià de Cultura, i s'estableix la figura del Director Honorari de l'IVAM, una figura que podrà concedir per majoria del Consell Rector als exdirectors de l'IVAM com un gest de reconeixement de la seua gestió.

Sense deixar qüestions que atenyen l'autonomia, el projecte preveu incentivar els ingressos per a activitats de gestió i explotació o els ingressos per patrocini i mecenatge; entre altres mesures, també recull que el règim del personal tindrà la condició de personal laboral.

Després de la presentació, aquest dijous, del projecte de llei per part del conseller Marzà, la nova normativa queda oberta a la participació dels grups polítics, que ja han mostrat el seu acord amb la norma, com ha estat el cas de Compromís, Podem o el PSPV, i que, de moment, només s'ha trobat amb retrets del nucli conservador de les Corts, el Partit Popular, qui ha defensat que la bonhomia del museu és gràcies a la gestió cultural del seu partit durant vint anys, i Ciutadans, qui tot i aplaudir el control a la corrupció que planteja el projecte no ha mostrat una avinentesa plena.