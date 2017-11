La renda d'inclusió aprovada a les Corts arribarà a 95.000 persones en 2020

El ple de les Corts ha aprovat aquest dijous –amb els vots a favor de PSPV, Compromís, Podemos, Cs i l'abstenció del PP– la Llei de Renda Valenciana d'Inclusió, que apujarà l'import de l'ajuda a 532 euros enfront dels 385 actuals, tant en els casos en què la persona no necessite un itinerari d'inserció o d'acompanyament com en els que sí que ho requerisca. En cas que el sol·licitant renuncie voluntàriament a realitzar l'itinerari, l'ajuda es reduirà fins als 266 euros.

Aquesta renda preveu beneficiar prop de 95.000 persones en 2020, any en què es produirà l'última fase d'aplicació, i substituirà l'actual renda garantida de ciutadania amb diferents tipus de prestacions: una complementària del treball o de les prestacions que no arriben al 80 per cent del salari mínim interprofessional,i una segona d'Inclusió Social, que es concedirà en funció d'una valoració individual de la persona sol·licitant i que variarà en funció de diversos aspectes.

Així mateix, flexibilitza els requisits d'accés, sent necessari només un any d'empadronament, enfront dels 24 mesos actuals. A més, exigeix únicament la residència efectiva al País Valencià i amplia l'edat per a poder sol·licitar-la als 18 anys alhora que s'elimina el límit d'edat per a percebre-la. Fins ara, era només per a persones d'entre 25 i 65 anys.

Entre els beneficiaris estaran els joves que han sigut tutelats per la Generalitat, les víctimes de violència de gènere i les dones víctimes de tràfic, que podran accedir a les ajudes independentment de la seua edat. A més, tindrà caràcter indefinit enfront del límit de tres anys que hi havia ara.