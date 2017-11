El TSJ rebutja la suspensió cautelar de la reversió de l'hospital d'Alzira

El Tribunal Superior de Justícia ha rebutjat que l'empresa Ribera Salud continue gestionant el departament número 10 de sanitat. L'empresa demanava la suspensió cautelar de tots els acords del Consell que tornen a la gestió pública l'hospital d'Alzira i tots els serveis sanitaris de l'àrea de la Ribera.

A parer del tribunal, en el procés de reversió no s'han produït tots els defectes alegats per la Unió Temporal d'Empreses Ribera Salud II al voltant de la mala fe i la conculcació del principi de transparència per part de la Generalitat.

La resolució tampoc considera provat que, com afirma l'empresa, estiguen en perill els 1.800 llocs de treball actuals, la formació de 1.000 alumnes i els projectes d'investigació en marxa i rebutja suspendre la reversió perquè això puga produir un dany a les arques públiques –que Ribera Salud xifra en 45 milions– o perquè acabe afectant l'atenció sanitària del departament.