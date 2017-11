Foment assegura que "ara" no es donaran més llicències VTC

El ministre de Foment, Ínigo de la Serna, ha assegurat aquest dijous que el govern espanyol seguirà treballant de la mà del sector del taxi, però ha dit que cal actuar en el marc "de les possibilitats legals", enfocat al fet que l'ús que es faça de les llicències de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) "siga adequat a la prestació del servei i mai amb finalitats especulatives". A més, ha assenyalat que "ara" no se'n donaran més.

De la Serna ha realitzat aquestes declaracions davant els mitjans a Castelló després de participar en la jornada 'Intermodalidad Ferrocarril-Port. Augment de la competitivitat empresarial', en ser preguntat per l'atur que van realitzar aquest dimecres els taxistes a Espanya en protesta per la 'uberización' que, segons denuncien, està experimentant el transport públic urbà, en referència a l'augment d'empreses de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) i la competència deslleial que, segons asseguren, practiquen aquestes companyies.

El titular de Foment ha posat de manifest que ara està prohibit perquè és il·legal concedir una llicència VTC en el conjunt del país, "per la qual cosa ni es pot ni es van a donar més llicències perquè hi ha una llei de Mariano Rajoy que impedeix que es donen".

No obstant això, ha assenyalat que el que ocorre és que hi ha jutges que, amb sentències judicials, estan atorgant llicències del passat, entre 2009, "quan es va liberalitzar el servei amb la llei Ómnibus de Rodríguez Zapatero sense atendre aquesta singularitat i es va provocar un buit legal", i 2013, "en què es va aprovar la llei de Rajoy que retornava la regla de l'1-30 a la legalitat".

Per tant, De la Serna ha insistit que les llicències que es puguen donar ara són del passat i per decisió judicial i, "evidentment, un govern el que no pot fer és anul·lar les decisions judicials en un país democràtic com aquest".

Ha insistit que "seguiran treballant de la mà del sector del taxi, que és molt important, ja que parlem de grans professionals que presten un molt bon servei públic, però hem d'actuar en el marc de les nostres possibilitats legals, evidentment enfocat al fet que l'ús que es faça d'aquestes llicències siga adequat a la prestació del servei i mai amb finalitats especulatives", ha apuntat el ministre. Sobre aquest tema, ha explicat que en el Real Decret que s'està tramitant s'inclourà que no puguen realitzar-se transmissions de les llicències de VTC almenys en els dos primers anys.