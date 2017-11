De la Serna anuncia el triple de trens diaris entre Castelló i Vinaròs

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha anunciat aquest dijous que el seu departament triplicarà la capacitat de circulació en la línia regional entre Castelló i Vinaròs, que passarà de 4 a 12 trens, per la qual cosa s'incrementaran "considerablement" les freqüències per "als prop de 750.000 viatgers que cada any utilitzen aquesta connexió".

Aquesta mesura, que forma part del Pla de Rodalies per al País Valencià que pròximament presentarà el ministre al costat del president de la Generalitat, Ximo Puig, es durà a terme mitjançant la declaració d'una Obligació de Servei Públic en un Consell de Ministres, que De la Serna confia que es puga produir en aquest mateix mes de desembre per a formalitzar al desembre o gener el contracte amb Renfe i establir així les condicions.

De la Serna ha realitzat aquest anunci durant la seua participació en la jornada 'Intermodalitat Ferrocarril-Port. Augment de la competitivitat empresarial' que es desenvolupa a Castelló.