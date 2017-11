Turisme descentralitzarà l'Invat.tur amb dos seus noves a València i Morella

L'Agència Valenciana del Turisme (AVT) descentralitzarà els serveis que ofereix l'Institut Valencià de Tecnologies Turístiques, (Invat.tur) amb seu actualment a Benidorm, concebut com una plataforma de trobada de tots els agents del sector turístic. Així ho ha anunciat el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, durant la presentació del Pla de Noves Infraestructures Turísques pel qual s'invertiran més de 7 milions d'euros al llarg del 2018.

Aquest és l'objectiu de l'execució dels tres grans projectes que es desenvoluparan i es posaran en marxa abans que finalitze la legislatura i que es localitzaran cadascú d'ells en una demarcació "per a vertebrar el territori i cohesionar la política turística", segons ha explicat Colomer. La principal inversió es realitzarà al Centre de Desenvolupament i Acceleració Turística de València (Invat.tur) amb 2.879.769,51 euros i que està previst que comence a funcionar a ple rendiment al març del 2019. "Es tracta d'un nou edifici que concentrarà en un mateix espai turístic-administratiu, els diferents departaments en els quals s'organitza l'AVT, junt amb espais destinats a facilitar el treball dels agents turístics valencians, atenent especialment al teixit empresarial associatiu vinculat al mateix. "Valencia tindrà una casa del Turisme, un espai d'innovació, investigació, coworking i empreniment que ampliarà la tasca encetada en Benidorm. Serà l'espai on s'orquestrarà i es regularitzarà totes els innovacions turístiques. L'Agència és com la màquina que té els seus engranatges i que fa funcionar la resta", ha indicat Colomer.

El segon punt de descentralització de l'Invat.tur tindrà seu a l'interior del país "al Mediterrani d'interior", com ha destacat el màxim responsable de Turisme. Es tracta del Centre de Desenvolupament i Accel·leració Turística en l'antiga fàbrica Giner-Els Ports, amb una dotació de 2.877.280,18 milions d'euros. Segons ha explicat Colomer, está previst que les obres de rehabilitació comencen a l'abril del 2018 i que finalitzen a l'octubre del mateix mes.

La tercera gran inversió prevista per al pròxim any és la nova oficina Turist Info Alacant en què s'invertiran 55.893,46 euros i que començarà a funcionar a partir de setembre del 2018.