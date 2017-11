Igualtat "estudiarà" el cartell "masclista" del sopar de policies i bombers de València

La consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha assegurat que es va a estudiar el contingut dels cartells que anuncien un sopar amb les sigles del Sindicat Professional de Policies Locals i Bombers (SPPLB) i que han sigut criticats per "masclistes". La també vicepresidenta del Consell ha recordat que el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere inclou l'àmbit de la publicitat i, per tant, "si efectivament eixos cartells tenen un component sexista, es farà l'informe pertinent".

Oltra s'ha manifestat en aquests termes a les Corts Valencianes a preguntes dels mitjans sobre la polèmica deslligada per la difusió d'uns cartells que animen a assistir a un sopar aquest divendres del SPPLB en el qual, per exemple, es veu a un home en flames envoltat de dones, tots en roba interior, amb el lema 'Intenta apagar aquest foc'. Sobre aquest tema, Oltra ha remarcat que la Direcció general d'igualtat "estudiarà" el cas.

Així mateix, ha subratllat que el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere "té entre els seus punts lluitar contra la cosificació i el sexisme en publicitat i cartelleria". "Si, efectivament, eixos cartells tenen un component sexista, farem l'informe pertinent", ha asseverat.

D'altra banda, a la consellera se li ha preguntat per si veu "masclista" el Festival Eròtic que s'ha celebrat a Alacant. En aquest sentit, ha assenyalat que no ha estat en el certamen i ha puntualitzat que "l'erotisme i la sexualitat no té per què ser sexista de per si mateix, a voltes és fins a divertida". "En aquest cas, s'exhibeixen les novetats del mercat i no hem tingut cap queixa de caràcter sexista de les ofertes", ha conclòs.