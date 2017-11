Les Corts demanen al València CF que deixe jugar l'equip femení a Mestalla

Les Corts Valencianes han emés una declaració institucional en lquè insten el València CF a permetre que el seu equip femení de futbol "puga disputar encontres de primer nivell al seu estadi de Mestalla".



El text s'ha plantejat el mateix dia que han transcendit informacions que apunten al fet que el derbi entre els equips femenins del València CF i el Llevant UE del pròxim 9 de desembre no es jugarà a l'estadi de Mestalla perquè el club reserva aquest camp sols per al combinat masculí.



Així, el parlament recorda que el respecte als principis d'igualtat de gènere "és la base fonamental per al present i el futur igualitari" en la societat i "no solament s'ha d'evitar la discriminació per gènere en el món de l'esport, sinó que s'ha d'incentivar i promoure la igualtat real".



Prossegueix la declaració dient que les competicions en les quals participen entitats privades "no haurien de realitzar distincions discriminatòries de qualsevol tipus" perquè cal promoure "la igualtat en totes les esferes de la societat i més en aquelles en les quals habitualment el caràcter de gènere ha patit més distincions històricament com és el cas del futbol", un esport "molt masculinizat" a l'estat espanyol.



A més, recorda que les dones "estan adquirint molta presència en l'esport espanyol i, en particular, en el futbol" i les societats anònimes esportives "han d'anar de la mà d'aquesta realitat".