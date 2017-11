El sindicat de policies i bombers de València acusat de fer servir un cartell masclista afirma que no és l'autor de la publicitat

El Sindicat de Policies Locals i Bombers (SPPLB) de València veu "desafortunats" els cartells que anuncien un sopar per a aquest divendres al qual es van apuntar "alguns membres" de la seua organització i ha demanat "perdó" a les dones encara que també es considera "víctima" de la situació perquè la publicitat provenia del local. En els cartells es poden observar professionals del món de l'espectacle en actitud sensual simulant un bomber envoltat de dos joves i un altre d'una actriu simulant una policia amb actitud provocativa i frases com 'Aquesta vegada t'escorcollaran a tu'.

"Les nostres més sinceres disculpes", ha traslladat el sindicat, segons han assenyalat en declaracions a Europa Press, i després que la regidora de Protecció Ciutadana en l'Ajuntament de València, Anaïs Menguzzato, haja demanat la seua retirada per considerar que són "masclistes". Davant aquesta polèmica, el secretari del sindicat, Jesús Santos, ha manifestat que aquests cartells "s'han tret de context" encara que els ha qualificat de "desafortunats" i ha assegurat que mostren una imatge "degradant" de la Policia.

Preguntat per per què els considera trets de context, Santos ha explicat, en primer, lloc que es tracta d'un sopar que organitza un establiment amb un espectacle obert a tothom i que s'ofereix també a membres del sindicat amb descomptes després d'un acord mutu amb el local per a la seua programació comercial i d'oci. "No l'organitza el sindicat ni és exclusiva per al sindicat. És una activitat lúdica amb caràcter general on s'apunta el que vulga", ha insistit.

L'empresa, ha afegit, va agafar les sigles del sindicat i les va posar al costat de les imatges del cartell. "Ací som víctimes també de la situació", ha manifestat. De fet, ha asseverat que el cartell que ells van penjar en la pàgina web del sindicat no té res a veure amb el que s'ha publicitat –és un cartell en el qual s'observa, al costat del logo de l'SPPLB, una cantant de l'espectacle junt amb un micròfon d'època al costat d'una presentació d'un plat gastronòmic–.

No obstant açò, l'entitat va cometre una "errada", ha reconegut Santos, i és que quan l'empresa els va remetre el cartell amb aquestes dones, des del sindicat es va posar en una llista de correus electrònics personals i privats; atribueixen a aquest fet la filtració del cartell. Santos ha explicat que a la mercantil no li van donar el consentiment "exprés" perquè utilitzaren les seues sigles per a promocionar l'espectacle, però "es comet l'error d'enviar-ho a la relació de correus", ha lamentat.

Així, respecte a la petició de l'edil que retiren els cartells, ha manifestat que ells no poden fer-ho perquè no els han posat i, a més, perquè ja no estan. "No estan penjats en la web ni res d'això", ha insistit.

També ha puntualitzat que aquest cartell, amb les mateixes imatges però sense les sigles del sindicat, ja s'estava difonent des de fa més d'un mes en marquesines de l'EMT i en anuncis de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) i que "ningú no va dir res". "Ja era una imatge degradant de la policia fa mesos. És la mateixa fotografia", ha advertit.

El sindicat també ha remès un comunicat intern entre els seus afiliats en el qual explica els fets. En la nota afirma que, quan va tenir coneixement de la difusió d'aquests cartells, va ordenar la paralització per considerar-los "inadequats" a la imatge del sindicat com a organització i del col·lectiu a què de forma majoritària representa i amb especial èmfasi cap a les seues companyes.

Per la seua banda, el Casino Cirsa, dissenyador dels cartells, ha demanat "disculpes públicament" i ha lamentat "el missatge transmès", segons ha informat l'empresa en un comunicat. Des del Casino han reconegut que els cartells dissenyats per al grup de whatsapp de l'SPPLB "no són adequats" i han assumit que "s'ha equivocat a l'hora de triar unes imatges totalment inadequades que, addicionalment, no representen el contingut real de l'espectacle".

Han assegurat que són una empresa compromesa amb la igualtat de gènere, que garanteixen la igualtat d'oportunitats entre empleats i empleades en les seues carreres professionals". A més, han indicat que estan compromesos "amb totes les diversitats, ja siguen funcionals, de procedència, raça, orientació sexual o religió" i també "amb el tracte igualitari tant de la plantilla com dels seus clients, de manera que garanteixen la no discriminació en cap camp". Per això, han assenyalat que "Casino Cirsa Valencia es disculpa davant les Institucions i els ciutadans que hagen pogut sentir-se ofesos".