Detingut un home a Guadassuar per apallissar la seua parella, que va morir hores després

Agents de la Guàrdia Civil han detingut un home per haver apallissat, presumptament, a Guadassuar (la Ribera), la seua parella, que va morir hores després a l'hospital. Segons han informat fons de la investigació del cas, l'autòpsia determinarà si la xica va morir com a conseqüència dels colps o per alguna malaltia prèvia.

L'agressió es va produir al final de la vesprada de dijous. Els agents van trobar la dona encara conscient, però va morir hores després de ser ingressada en el centre hospitalari.

La Generalitat Valenciana va promoure el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, que ha sigut subscrit per centenars d'entitats i milers de persones. Dissabte passat, una manifestació va recórrer el centre de València per a exigir la fi de la violència contra les dones i recordar les seues víctimes sota el lema 'Ens volem vives, lliures i rebels'.