L'Institut Valencià de Finances gestionarà dos fons amb 135 milions per a pimes i emprenedors desocupats

El Consell ha aprovat un decret llei per a posar en marxa dos nous productes financers que compten amb 135 milions adreçats a les pimes, autònoms i persones desocupades emprenedores.

Aquest divendres, durant la roda de premsa posterior al ple del Consell, la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, acompanyada del conseller d'Hisenda, Vicent Soler, ha anunciat l'aprovació de la normativa que permet a la Generalitat tindre cobertura jurídica per a posar en marxa els préstecs a través del Banc Públic. L'Institut Valencià de Finances canalitzarà aquests dos fons de fons que, d'una altra banda, van rebre el vistiplau del Consell Jurídic Consultiu, segons ha emfatitzat el conseller Soler.

Els productes estan adreçats a les pimes, autònoms i persones desocupades emprenedores. Així, el muntant que posarà l'IVF a l'abast de les empreses arriba als 135 milions d'euros, dels quals 66 milions provenen dels fons FEDER de la Unió Europea i 42 de fons propis de la Generalitat; la resta ha eixit de capital privat, ha explicat Soler.

El programa estarà operatiu abans de l'estiu del 2018, ha indicat Soler, ja que si no es fa així la contribució europea podria no arribar. D'aquesta manera, ha apuntat el conseller, el projecte "estarà assegurat".

Una vegada aprovat el decret llei, el següent pas és signar un acord de finançament entre l'Institut Valencià de Finances i la Conselleria d'Hisenda. Una vegada subscrit, es constituirà un Consell Executiu del Fons, que serà qui definisca i establisca les característiques i condicions que guiaran aquestes noves línies de finançament. Posteriorment, l'IVF, com a gestor dels fons, publicarà les convocatòries per les quals se seleccionaran els intermediaris que col·laboraran en la comercialització d'aquests instruments financers.

A través del Fons Social Europeu, es rebran recursos que es dirigiran a finançar, mitjançant microcrèdits, projectes duts a terme per persones aturades o subempleades que residisquen al País Valencià i que aposten per engegar noves iniciatives emprenedores. En aquesta línia d'actuació, es prioritzarà el suport a col·lectius amb especials necessitats en l'àmbit laboral, com són les dones, els majors de 45 anys o les persones amb baixa formació, així com la creació d'empreses d'economia social.

Aquest fons, que comptaran amb un volum total de recursos de 10 milions d'euros, oferirà préstecs d'entre 5.000 i 25.000 euros, amb els quals el beneficiari podrà finançar fins al 90% de les necessitats de creació del nou projecte empresarial. Aquest instrument financer s'oferirà en col·laboració amb entitats de crèdit amb finalitats socials.

Es crea també un fons que rebrà finançament europeu a través del Programa Operatiu FEDER. Sumats aquests recursos europeus als recursos propis aportats per la Generalitat i la iniciativa privada benvolguda, la dotació d'aquest fons podrà aconseguir els 125 milions d'euros. Aquesta inversió anirà destinada a finançar projectes empresarials de caràcter innovador, especialment els de base tecnològica, així com a xicotetes i mitjanes empreses amb un alt potencial de creixement i internacionalització o amb un elevat component innovador, especialment aquells que provinguen de transferència de coneixement i d'empreses amb Segell Excel·lència del programa H2020.

Per a materialitzar les ajudes, s'ha proposat la creació de quatre instruments financers, dos dels quals es vehicularan a través de préstecs destinats a projectes empresarials de caràcter innovador i a pimes en fase de creixement, mentre que altres dos se substanciaran mitjançant la participació en el capital de les empreses a través de fons de capital de risc per a projectes llavor (empreses emergents) i per a projectes en expansió.