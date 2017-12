Faula Teatre, l'associació de dramaturgs, Josep Palanca i Ana Noguera, guardonats pels empresaris d'arts escèniques

L'Associació d'Empreses d'Arts Escèniques del País Valencià, AVETID, celebrarà, el proper dilluns 11 de desembre, al Palau de Cervelló de València, el seu anual lliurament de premis. Un acte que vol reconéixer la dedicació de les persones i entitats en el món de l'escena, contribuint a enfortir un sector que segueix travessant enormes dificultats.

"Esperem, desitgem i necessitem ja una actuació immediata en el sector, amb una clara i definida política teatral i cultural, per tal de fer possible la reanimació urgent de la cultura que necessita la nostra societat", explica l'associació en un comunicat. Tanmateix, AVETID, en el seu 25é aniversari, vol mantenir un missatge optimista que contribuïsca a impulsar i reconéixer el gran potencial dels professionals, premiant tant actituds com grans trajectòries professionals, algunes d'elles vinculades directament al món de l'escena i unes altres que, d'una manera indirecta, influeixen igualment en el sector, en la cultura, en el públic i en la població en general.

En aquesta edició es premiaran tasques d'integració social dels més febles, com la que desenvolupen Faula Teatre; empreses com Casa Montaña, referent social de l'ètica empresarial; també mitjans de comunicació com València Plaza, per la secció de cultura, que ens ajuda a traslladar la problemàtica del sector a l'opinió pública, al mateix temps que impulsa i promociona les arts escèniques del País Valencià.

L'Associació també vol valorar la tasca de les entitats i col·lectius de l'àmbit de les arts escèniques com FETEN (Feria Europea de las Artes Escénicas para Niños y Niñas ), que en la seua veterana trajectòria ha realitzat una intensa tasca a favor de les arts escèniques per a la infància i la joventut; l'Associació Valenciana d'Escriptores i Escriptors Teatrals, per la potenciació de la dramatúrgia valenciana, fent cada vegada més visible l'escriptura dels nostres autors per a la seua publicació, producció i exhibició de textos, i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sumacàrcer pel gran esforç que realitzen per a oferir una programació d'arts escèniques professional i de qualitat. També retran homenatge a un veterà artista i actor, un gran professional que ha dedicat tota la seua vida al món del teatre, Josep Palanca, i a Ana Noguera, gran defensora de la cultura en general i de les arts escèniques en la seua lluita pel reconeixement del valor que suposa per a la societat el sector.

Per a finalitzar, AVETID concedeix el Premi d'Honor 2017 al talent, compromís i al treball fet amb vocació, dedicació i obstinació de Josep Maria Pou. Un dels actors i directors d'escena de l'Estat més notable.