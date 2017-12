El Suprem ajorna fins dilluns la decisió sobre la llibertat dels consellers empresonats i els 'Jordis'

El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena no preveu resoldre fins dilluns si deixa en llibertat Junqueras, els set consellers destituïts, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Així ha informat el mateix magistrat els investigats i les seues defenses durant les declaracions, segons ha pogut saber l'ANC. Tots ells declaren des de les deu del matí i les compareixences s'estan fent de manera àgil (cap d'ells està tardant més de mitja hora). D'aquesta manera, el magistrat retarda la decisió i no dictarà la interlocutòria fins dilluns. Els primers a declarar han estat Junqueras i els consellers destituïts d'ERC, que només han respost les preguntes de la defensa, tal com estava previst. De fet, tots ells compareixen a petició dels seus lletrats, que volen que es revisen les causes per les quals l'Audiència Nacional els va enviar a la presó. Per això, recau en els advocats el pes de les declaracions. La diputada republicana Ester Capella ha confirmat que els diners estan a punt en cas que el jutge dicte presó sota fiança i que provenen de la caixa de solidaritat.

Tots s'han ratificat en els arguments esgrimits pels seus lletrats en els escrits presentats a Llarena per a demanar l'alliberament. Alguns d'ells, però, no han volgut respondre durant la declaració a les preguntes de la Fiscalia i només han respost el seu advocat. És el cas d'Oriol Junqueras i Raül Romeva. En canvi, la consellera destituïda d'ERC Dolors Bassa i el republicà Carles Mundó sí que han respost algunes de les preguntes plantejades pel ministeri públic.

Per part del PDeCAT, la consellera destituïda Meritxell Borràs ha contestat totes les preguntes que li han plantejat les parts. Borràs, juntament amb Cuixart, són els dos únics investigats que no són candidats el 21-D. Per part de Josep Rull, ha respost totes les preguntes menys a l'advocat de VOX, que és acusació popular. Falten per declarar Jordi Turull, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

A més a més, el Suprem no ha permés comparéixer en la vista als lletrats Gonzalo Boye (que representa Toni Comín i Meritxell Serret, que estan a Brussel·les) i Enrique Leiva i Enrique Santiago (que representen a Joan Josep Nuet, membre de la Mesa) i tampoc a Francesc Homs, que volia comparéixer juntament amb Xavier Melero (que porta a Meritxell Borràs). L'argument és que no estan personats a la causa o bé que no és pertinent perquè només es resol sobre la seua situació personal i no es discuteix res sobre la causa. Els lletrats Santiago i Leiva –que representen Nuet– han presentat una queixa formal.

En els escrits entregats per les defenses dels consellers empresonats, els lletrats –en línies generals– coincidien a remarcar que la situació dels empresonats ha canviat, que ja no ostenten cap càrrec (han estat cessats pel 155) i que, per tant, ha desaparegut el risc tant de reiterar com de destruir proves. A més, molts d'ells (a excepció de Borràs i Cuixart) són candidats a les eleccions del 21-D, un argument que esgrimeixen per a defensar que no hi ha risc de fugida. En l'escrit de l'advocat que representa els consellers d'ERC també s'apuntava que "van acceptar i accepten el 155" i es comprometien a usar "vies de diàleg i negociació" política si ixen de la presó.

Tant si la interlocutòria es dicta aquest divendres com si es fa en els propers dies, els consellers destituïts, Sànchez i Cuixart hauran de tornar obligatòriament a la presó perquè, per a abandonar el centre penitenciari, han de signar documents i recollir ells personalment les seues pertinences.