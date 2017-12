L'alcaldessa de Paiporta titlla de "màfia" els policies que van contractar un detectiu per a espiar una regidora

Tres policies locals van contractar els serveis d'un detectiu privat per a investigar la vida privada de la regidora d'Hisenda, Beatriz Jiménez, després que aquesta es negara a validar les proves d'una oposició que consolidava la plaça d'aquests agents que en l'actualitat continuen exercint a altres localitats. La regidora de Compromís, com avançava aquest divendres eldiariocv.es, no van donar el vistiplau al procediment selectiu, convocat "de manera fraudulenta" per l'anterior govern del Partit Popular perquè era irregular, com així van confirmar diverses institucions com ara el Consell Jurídic Consultiu, ha apuntat el consistori en un comunicat.

Aquest divendres s'han produït les primeres reaccions, entre les quals destaca la de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, qui ha demanat que l'estat de dret actue sobre els agents. Per la seua banda, l'equip de govern de Paiporta, format per Compromís, PSPV i Pod-EU, ha condemnat l'assetjament que ha patit durant els últims mesos la regidora d'Hisenda i Administració General. El consistori explica que Jiménez ha estat sotmesa, entre altres pràctiques, a una vigilància a càrrec de detectius privats contractats per policies locals que han exercit al municipi. Uns fets que el govern local considera intolerables en tant que representen una " intromissió il·legítima en la vida privada de la regidora", a qui han volgut mostrar-li tota la seua solidaritat.

Per altra banda, els agents van dur als tribunals la negació de la regidora a donar validesa al susdit procés, cosa per la qual va estar denunciada. En aquest sentit, el govern de Paiporta també condemna de manera enèrgica la persecució judicial a la qual estan sotmeses en aquest cas tant la regidora d'Hisenda i Administració General com l'alcaldessa, Isabel Martín.

Sobre el procés selectiu, el consistori de l'Horta Sud recorda que el Consell Jurídic Consultiu (CJC) va dictaminar que l'oposició estava plena d'irregularitats i que, per tant, s'havia de suspendre. Aquesta revisió és la que va motivar l'obertura del procés judicial per part dels policies, els mateixos que ara han contractat detectius privats per a desacreditar personalment la regidora.

L'alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, ha expressat la seua "solidaritat amb la regidora assetjada", al temps que ha manifestat la seua "profunda preocupació davant d'aquests fets, ja que es tracta de servidors públics que han de treballar per a garantir els drets democràtics de la ciutadania i no perseguir els representants polítics amb pràctiques que pareixen més pròpies de la màfia". En termes similars s'ha pronunciat aquest divendres la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, qui ha volgut apuntar que aquest fets són "intolerables i rebutjables", ja que es tracta d'un "assetjament a una regidora, a la seua criatura menor d'edat, que, a més, és una representant pública triada democràticament". Per això, la vicepresidenta espera que s'actue perquè "estem parlant de persones que se suposa que ens han de protegir". "Estem parlant de gent que porta pistola, porra,..", ha afegit Oltra. En última instància, la també consellera d'Inclusió i Igualtat ha explicat com haurien de ser els cossos policials: "Impecables i democràticament compromesos", ha conclós.

Per altra banda, l'alcaldessa de Paiporta ha afegit sobre aquest cas d'assetjament amb un detectiu que "no s'ha d'oblidar que estem novament davant d'un assetjament a una dona, amb clars tints intimidatoris en invadir la seua esfera privada i personal". Per últim, l'alcaldessa ha avançat que la seua intenció i la de l'equip de govern que encapçala és "no defallir en el treball iniciat el 2015 per la defensa dels interessos de tota la ciutadania de Paiporta davant les malifetes heretades del govern anterior i aquells a qui va beneficiar de manera fraudulenta".

Finalment, tots els grups que configuren l'equip de govern de Paiporta donen suport a la decisió de la regidora d'Hisenda i Administració General per tal de revertir un procediment que, segons el CJC, era nul i que està replet d'irregularitats. Al mateix temps, volen remarcar que tot aquest procediment s'ha dut a terme seguint escrupolosament les indicacions dels tècnics. Acaben dient que els policies pretenen imputar un delicte penal per una qüestió administrativa que no tenia cap objecció des del punt de vista tècnic.