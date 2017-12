La jutgessa del cas Valmor cita com a investigat l'expresident Camps per prevaricació

La titular del jutjat d'instrucció número 2 de València investigarà per separat, en dues peces diferents, les negociacions que es van dur a terme perquè València acollira el Gran Premi de Fórmula 1 en diferents edicions i l'absorció del deute per part de la Generalitat per a simplificar i agilitzar el procediment, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià.

La jutgessa ha adoptat aquesta mesura després que la Fiscalia Anticorrupció sol·licitara la divisió de la causa, en la qual s'està investigant l'expresident de la Generalitat Francisco Camps, l'expilot de motos Jorge Martínez 'Aspar' i l'exconsellera de Cultura Lola Johnson, en tres apartats, segons consta en una interlocutòria facilitada pel TSJ valencià.

El fiscal reclamava que en la primera peça s'estudiara la negociació prèvia duta a terme per Camps a favor de Valmor; en la segona, els contractes celebrats per Circuit del Motor, empresa pública encarregada de l'organització del Gran Premi, i determinats proveïdors que resultaven adjudicataris per ordre de Valmor; i en la tercera, el procés d'absorció de Valmor per part de Circuit del Motor.

La magistrada ha decidit finalment dividir la causa en dues peces: "La instrucció de la causa, que ha sigut declarada complexa i els terminis de la qual han sigut prorrogats, pot resultar complicada a l'hora d'esbrinar els fets concrets i els autors dels mateixos, així com qualsevol altre participant, per això es considera convenient la separació de la causa en dues parts".

En la primera peça s'investigaran les negociacions prèvies per a portar a València el Gran Premi i la decisió de gestionar-ho a través de l'empresa privada Valmor. En la peça 2 s'instruirà l'absorció de Valmor per Circuit del Motor i l'assumpció del deute per part de la Generalitat.

Respecte a la peça 2 que sol·licitava el fiscal, la jutgessa rebutja instruir-la i acorda que siga un altre jutjat qui decidisca si cal investigar els contractes entre Circuit del Motor i la mercantil vinculada a l'exgerent de l'empresa pública Imelsa, Marcos Benavent, entre uns altres.

En concret, el ministeri públic va englobar en aquesta part contractes celebrats per Circuit del Motor amb determinats proveïdors, pel que sembla designats per Valmor. Un d'ells va ser amb una mercantil de l'exgerent d'Imelsa, Marcos Benavent, investigat en un altre jutjat dins del cas Imelsa. Aquest extrem, adverteix la jutgessa, no ha sigut "en cap moment" objecte del procediment i no veu "relació directa" entre la investigació d'Imelsa i la de Valmor.

"No es considera que existisca una relació directa entre les investigacions dutes a terme en aquest jutjat i els fets als quals es refereix el ministeri públic quan parla de peça 2, en la qual entraria a investigar-se societats diferents, persones físiques diferents, comportaments possiblement amb transcendència penal diferents i que sols tindrien en comú el març de les relacions entre Valmor i Circuit del Motor", postil·la.

D'altra banda, expresident Camps ha criticat que en la seua citació com investigat no es realitze cap "justificació" i ha avançat que recorrerà i tornarà a demanar el sobreseïment de la causa.