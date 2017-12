Morella rep les primeres volves de neu de la temporada

Les primeres volves de neu de la temporada han caigut aquest matí a Morella, tot i que la presència de la neu sols ha durat uns deu minuts i no ha arribat a quallar, segons han informat fonts municipals.

El cap de setmana comença al País Valencià amb avís groc per vents en el nord de la demaracació Castelló, on es preveuen ratxes de fins a 80 quilòmetres per hora, fenòmens en la costa de Castelló i de nord d'Alacant i per temperatures mínimes a l'interior de les demarcacions deValència i Alacant on poden caure fins als quatre graus per davall de cero.

Així, segons la predicció d'Aemet, hui les temperatures registraran pocs canvis, amb màximes de fins a 16 graus i mínimes que poden caure fins els quatre graus negatius amb gelades a l'interior, però amb més vent. El vent d'oest i nord-oest moderat, amb intervals de fort en el nord de Castelló deixarà una sensació d'ambient més fred, plenament hivernal.