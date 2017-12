El València CF lamenta la censura de les Corts i convida els diputats als partits de l'equip femení

El València CF ha reaccionat amb vehemència després que les Corts censuraren ahir que el club ha decidit que el proper derbi amb el Llevant es dispute a la Ciutat Esportiva de Paterna i no, com la temporada passada, a Mestalla.

En un comunicat, el club "lamenta profundament" la declaració signada per tots els partits polítics del parlament, "fruit del desconeixement de la labor per la igualtat de gènere i de la promoció del futbol femení que el València CF –el compromís del qual sobre aquest tema és reconegut a nivell nacional i internacional– realitza, més enllà de les circumstàncies específiques entorn d'un partit".

L'entitat explica que "quasi 200 xiquetes i dones" juguen als seus equips i que "destina, a través de la Fundació VCF, prop del 0,4% dels seus ingressos anuals de les operacions al futbol femení, més de 420.000 euros". També recorda que "des del 2014, any en què va iniciar contactes, el València CF dóna suport a la UN Women en la lluita per la igualtat de gènere" i que és "el primer club esportiu professional soci col·laborador de l'ONU en aquestes tasques".

El València CF critica que "la Generalitat Valenciana destina entorn del 0,1%" del seu pressupost del 2017 "a programes d'igualtat de gènere" i que no hi ha "constància de la xifra exacta destinada a l'impuls i promoció del futbol femení".

El club es queixa de la censura rebuda i retruca que "continuarà prenent les seues decisions", inclosa la possibilitat de reservar "en el futur l'opció que el seu equip femení torne a disputar algun partit, com ja va fer a l'abril, en les seues instal·lacions de Mestalla.

El text conclou amb una ironia i una invitació: "Atés que no tenim constància de la seua assistència als partits del València CF Femení, el Club desitja fer pública la seua invitació a tots els representants dels grups polítics de les Corts Valencianes, signataris de la declaració institucional d'ahir, per a donar suport i difondre amb la seua presència el derbi de la ciutat i els següents partits com a local del València CF Femení, independentment de l'escenari en què es disputen".

Precisament, aquest migdia, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha defensat la presència del "primer equip femení" del club a l'estadi.