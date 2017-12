Els cinc festius de Nadal en què obriran els grans establiments comercials

Les grans superfícies del País Valencià obriran cinc festius en Nadal. El primer serà diumenge que ve, 3 de desembre, jornada en la qual esperen rebre més de 700.000 clients. Els següents festius d'obertura seran el 8, 17, 24 i 31 de desembre.

Segons ha assenyalat en un comunicat l'Associació Nacional Grans d'empreses de Distribució (Anged), "en molts municipis de la Comunitat Valenciana el comerç obri tots els festius per a oferir el servei que demanden els consumidors". La campanya del Black Friday i la de Nadal generen 4.000 ocupacions.

Anged calcula que les vendes s'incrementaran un 5% respecte de l'any passat "gràcies a la recuperació del consum i als bons preus". Una anàlisi de les previsions de vendes per tipologia augura que els productes amb major creixement de volum de venda seran els de tecnologia, confecció, regal, alimentació i joguet.

Enguany, les previsions d'Anged xifren en una de cada tres famílies les que van a avançar les seues adquisicions als primers dies de desembre. Aquesta situació ve impulsada "en gran mesura per les campanyes de comunicació de les associacions de consumidors".

Per a Joaquín Cerveró, portaveu d'Anged al País Valencià, "en les campanyes de Nadal dels quatre anys anteriors, per primera vegada des del 2007, les vendes de comerç van créixer lleugerament. Si sempre la campanya de Nadal ha sigut fonamental per al comerç, en aquest exercici ho serà més".

Cerveró ha assenyalat que, "després de l'èxit del Black Friday, les perspectives són bones i les obertures en festius ajudaran a reforçar les vendes en aquest període, a més de la gran oferta de preus que s'han programat per a aquest Nadal. Cal recordar que la campanya de Nadal concentra el 20% de les vendes anuals del comerç i, fins i tot, el 50% o més per a algunes categories de productes, com ara els joguets", ha agregat.