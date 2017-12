La Junta Central Fallera aparta un delegat per possibles comentaris "masclistes" a la Cort

La Junta Central Fallera (JCF) ha decidit apartar un delegat de sector davant les informacions que podria haver fet comentaris "grollers" i "de tall masclista" adreçats a integrants de la Cort d'Honor de la Fallera Major de València.

Així ho ha anunciat en un comunicat la directiva de la JCF, en el qual explica que, "davant les informacions sobre possibles comentaris grollers i de tall masclista presumptament vessats per part d'un delegat de sector cap a components de la Cort d'Honor de la Fallera Major de València, la directiva de JCF, una vegada va ser coneixedora de la situació, va optar unànimement per prendre amb immediatesa mesures cautelars i preservar la identitat de les persones afectades per desig exprés d'aquestes".

D'aquesta manera, s'ha apartat el presumpte autor d'aquests comentaris "de qualsevol activitat pública de JCF, amb l'objectiu d'evitar que puga mantenir contacte algun amb les afectades". "Des de la prudència i el respecte als procediments disciplinaris del Reglament Faller vigent, des de la directiva considerem imprescindible mantenir una actitud vigilant de Tolerància Zero davant qualsevol actitud grollera, masclista o homófoba en JCF i, a l'espera que es poguera plantejar un escenari d'expedient o una decisió per part de les comissions falleres que ho han designat com a representant, considerem imprescindible aquesta actuació immediata amb mesures cautelars", assenyalen.

Per açò, apunten, "després d'atendre les parts afectades i sempre protegint la identitat de les persones que s'han sentit afectades, s'ha avançat ja la decisió, consensuada amb la delegació, de prescindir d'aquesta persona en la delegació en la qual estava realitzant el seu voluntariat com a delegat de sector".

"Des de la directiva de JCF ratifiquem la voluntat, expressada fa setmanes en el ple, que aquest òrgan aprove mitjançant votació en el pròxim ple l'adhesió al Pacte Valencià contra el Masclisme i considerem imprescindible visibilizar el rebuig de la festa cap a actituds vexatòries cap a la dignitat de la dona", conclouen.