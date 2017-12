La Politècnica llança un cercador web que recull tot el coneixement generat als seus laboratoris

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha posat en marxa un cercador web que permet accedir a tot el coneixement generat als laboratoris d'aquesta institució. L'objectiu d'Explora I+D+i, nom del programa, és reforçar els vincles de la UPV amb l'entorn productiu, facilitar a les empreses el contacte directe amb la seua investigació i fomentar la transferència de tecnologia.

Per mitjà d'Explora I+D+i, qualsevol empresa o grup d'investigació pot localitzar els investigadors i grups de la UPV "capaços d'aportar solucions a les seues necessitats d'innovació, siga per a desenvolupar productes o siga per a posar en marxa nous projectes", informen des de la universitat en un comunicat.

"La UPV manté una estreta relació amb el sector productiu, però hem d'ajudar a fer que les empreses coneguen les oportunitats d'innovació que puguen obtindre aprofitant la I+D+i de la UPV. Explora I+D+i posa al seu abast, d'una manera molt senzilla, tota la investigació que es realitza en aquesta universitat i permet a les empreses i altres institucions identificar potencials aliats en la UPV per a donar respostes a les seues necessitats", ha destacat Francisco Mora, rector de la UPV.

El cercador té incorporades més de 750 línies de recerca de la UPV, vora 117.000 publicacions científiques i més de 7.000 projectes desenvolupats pels investigadors de la UPV als seus tres campus. També ofereix informació sobre patents i programari desenvolupat a la UPV i a les empreses derivades (spin off). A més, inclou un canal per a facilitar el contacte amb els investigadors.