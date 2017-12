Un projecte impulsat per Lanzadera arriba a Silicon Valley

Un projecte d'una empresa accelerada per la incubadora Lanzadera del president de Mercadona, Juan Roig, calcula la llum i ombra presents al llarg del dia en un edifici o parcel·la amb tècniques de 'big data', intel·ligència artificial i teledetecció. SolarMap ja ofereix les dades de les ciutats de València, Barcelona i Madrid, així com de les autonomies d'Astúries i Canàries, amb vista a estendre's a tot Espanya el 2018.

La porta endavant un equip d'11 treballadors i acumula diversos premis i reconeixements, la qual cosa els va facilitar la presentació del seu projecte en Silicon Valley (Califòrnia, Estats Units).

L'aplicació, creada per l'equip de dotGIS, una empresa emergent dedicada a la transformació de dades geoespacials, se centra en els sistemes d'informació geogràfica mitjançant una eina informàtica que calcula amb exactitud quanta irradiació solar rep la superfície d'un edifici, detalla Lanzadera en un comunicat. D'aquesta forma, permet obtenir xifres concretes de com incideix el sol en una parcel·la o terrassa, al llarg de 24 hores, a ciutadans que volen instal·lar panells fotovoltaics per a autoconsum, així com a empreses i comercialitzadores d'aquest tipus d'energia renovable.

SolarMap realitza un càlcul de l'energia utilitzable i, fins i tot, una quantificació aproximada del guany econòmic que es podria produir. Els seus algorismes poden calcular les zones i hores d'ombres i els responsables treballen ja en correccions climatològiques i a incloure dades demogràfiques que puguen ser útils per al càlcul en les superfícies a explotar. Tot gràcies a mapes tridimensionals que dotGIS ja ha realitzat de grans ciutats com València, Madrid, Barcelona i les autonomies d'Astúries i Canàries. El seu objectiu és oferir a principis del 2018 el mapa solar de tot Espanya.

Una altra de les metes a mig termini és oferir un mapa amb imatges de satèl·lit de les instal·lacions fotovoltaiques que ja existeixen. Resultarà una informació molt valuosa per a les empreses d'energies renovables, que podran conèixer la ubicació de potencials clients.

Un dels fundadors, Miguel Fernández, ha destacat que el tipus de recerca geogràfica i tecnologia que hui apliquen als seus mapes 3D de ciutats es desenvolupa des dels anys 80 en centres de recerca i des dels 90 en l'empresa privada, ja que els components tenen experiència en institucions tecnològiques com el CSIC i empreses privades.

Es tracta d'un projecte que va sorgir el 2016 amb participants de Lanzadera arribats d'Astúries, Madrid i Barcelona, amb l'objectiu de centrar-se en un producte conjunt. Els components van iniciar el camí pel seu compte però van arribar a un "punt d'inflexió" en el qual van cercar l'embranzida de l'acceleradora.

Amb SolarMap, els emprenedors impulsats per Juan Roig s'han posicionat com a finalistes mundials de la '2017 Global Week of Green Business and the Climate Movement', una iniciativa promoguda en 39 ciutats de 23 països per la Conferència de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic (COP 23) que va tenir lloc a Bonn (Alemanya) aquest novembre.