Mil persones i més de 50 màquines, preparades per a combatre els efectes de l'hivern

El País Valencià comptarà amb més de 1.000 efectius, 52 màquines per a llevar la neu, 5,6 milions de quilos de sal i 948.000 litres de salmorra per a afrontar l'hivern. Així mateix, el Tercer Batalló de l'UME, amb base a Bétera, estarà en alerta amb els seus equips d'actuació hivernal per si fóra necessària la seua mobilització.

El delegat del Govern al País Valencià, Juan Carlos Moragues, va visitar aquest divendres el centre de Conservació de Carreteres de Castalla per a conèixer el Pla de Vialitat Hivernal, que ja està activat davant l'arribada dels primeres neus al territori.

Segons els previsions del Centre Meteorològic d'Aemet, les primeres neus podrien arribar al País Valencià aquests dies a l'interior de València i Castelló, encara que seran de poca intensitat. Segons aquestes mateixes previsions, el fred ha arribat per a quedar-se tot el cap de setmana i principis de la propera, amb temperatures de -4 graus a l'interior d'Alacant i mínimes de 0 graus al litoral valencià.

Moragues va assegurar que "està tot preparat" i va concretar que "Foment, Guàrdia Civil i Trànsit han mobilitzat prop de mil efectius als quals cal sumar el tercer batalló de la Unitat Militar d'Emergències (UME) que podrà activar-se en cas d'incidències", va apuntar.

Del contingent humà del pla, 200 són efectius dels centres de Conservació de Carreteres de l'Estat i més de 850, agents de la Guàrdia Civil de Trànsit. Es mobilitzaran en cas d'activar-se el Pla Hivernal per fer front a qualsevol incidència en els més de 2.000 quilòmetres de carreteres de l'Estat al País Valencià. A ells, caldria sumar els efectius de la Guàrdia Civil de Seguretat Ciutadana.