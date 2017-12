Podem demana ampliar a 50.000 les famílies amb dret a deducció per les despeses d'arrendament

El grup parlamentari de Podem ha presentat una esmena al projecte de llei de mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, la llei d'acompanyament, mitjançant la qual sol·liciten ampliar la deducció per les despeses d'arrendament de l'habitatge habitual a unes 50.000 famílies, enfront de les 20.000 actuals que gaudeixen d'ella.

D'aquesta manera, Podem reclama la modificació d'aquesta deducció perquè per l'arrendament de l'habitatge habitual s'apliquen els següents trams: el 15 per cent amb el límit de 550 euros; el 20 per cent amb el límit de 700 euros si l'arrendatari té una edat igual o inferior a 35 anys o una discapacitat física o sensorial igual o superior al 65 per cent o psíquica igual o superior al 33 per cent i el 25 per cent amb el límit de 850 euros si reuneix ambdues característiques.

El diputat de Podem, Antonio Montiel, ha explicat que, amb aquesta mesura, "seguim cercant rebaixar l'IRPF a les rendes més humils i treballant per a millorar les condicions de vida i l'economia de les famílies".

Així, ha apuntat que "si s'aproven les nostres esmenes, quasi 50.000 famílies podran beneficiar-se d'una deducció per les despeses en arrendament del seu habitatge habitual, enfront de les 20.000, aproximadament, que ara tenien accés a aquesta deducció".

A més, la quantia de la deducció s'incrementa en una mitjana d'un 15 per cent, que beneficia especialment les famílies amb menors ingressos. Segons els càlculs de Podem, aquesta mesura, si fóra aprovada, implicaria un impacte econòmic de 4 milions d'euros per a les famílies amb els requisits especificats que podrien aplicar-se aquesta deducció.

Aquesta mesura d'ajudes a famílies en règim d'arrendament es complementa amb les esmenes de Podem per a afavorir l'increment de l'oferta pública d'habitatges per a famílies i joves en règim de lloguer.