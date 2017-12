El PP, contra l'Agència Antifrau i el Consell de Transparència: "Els paguem però ningú no els veu"

El secretari general del Partit Popular a les Corts Valencianes, Luis Santamaría, ha criticat aquest dissabte que tant la Conselleria de Transparència com l'Agència Antifrau i el Consell de Transparència "són com ectoplasmes: se sap que estan perquè els paguem però ningú no els veu actuar mai".

Santamaría ha assenyalat en un comunicat que les tres entitats "creades per a fer el mateix treball" estan "desaparegudes" i ha asseverat que "l'única cosa que sabem d'elles és que es porten un bon pessic del pressupost per a pagar nòmines".

Davant aquesta situació, el diputat ha preguntat "on estaven quan s'han registrat nombroses incidències en els centres de menors, primer en el de Montolivet i després en el de Bunyol". Ha qüestionat també "per què no s'han pronunciat després de la queixa presentada pel Sindicat Professional de Policies Locals i Bombers (SPPLB) per suposades irregularitats de tràfic d'influències en unes oposicions".

Per al popular, aquestes entitats són "palaus de vidre" perquè "la fragilitat de les seues actuacions és solament equiparable a l'ansietat d'un càrrec". Santamaría considera també que "ningú no entén que hi haja un exèrcit de transparència i frau, distribuït en tres entitats pagades amb diners dels valencians i que temes com la caixa fixa de les universitats no els hagen merescut ni una sola gestió".

Els seus atacs més forts han anat cap a l'Agència Antifrau. Al seu judici, és l'exemple "més clar" d'aquesta situació i ha asseverat que "la joia de la corona del Consell ha resultat ser un nou engany". Santamaría ha apel·lat al director de l'agència, Joan Llinares, i l'ha instat a "autoauditar-se" i a "començar a treballar analitzant la labor que ha desenvolupat aquesta entitat des de la seua engegada fa un any".

El dirigent del PPCV considera que aquesta entitat "ha de ser vigilada" en ser "un organisme que vol destinar el 80 per cent a despeses de personal, que un any després vol canviar el fons de la Llei i que ha posat en risc la imparcialitat i la neutralitat de la institució amb declaracions poc clares. El PP ha afirmat que Llinares va proposar a la Càmera un pressupost de 2,7 milions per al 2018, dels quals 2,1 serien per a personal. A més, "la majoria d'aquests seran caps, ja que hi ha previstos més alts càrrecs que empleats".

Santamaría considera també que "ja existeixen organismes de l'Estat i autonòmics que compleixen aquesta funció", per la qual cosa "no pot ser que, sota el mantra de la persecució del frau, als valencians ens claven un gol i ens obliguen a pagar un sèquit d'alts càrrecs" i considera que amb l'Agència es "pren el pèl als valencians".