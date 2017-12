La marca 'Peix de Llotja' distingirà el peix obtingut de manera respectuosa amb el medi ambient

La Generalitat Valenciana ha llançat la iniciativa 'Peix de llotja', una distinció per a remarcar el peix obtingut d'una manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient per a "impulsar i estimular el consum de peix de la Comunitat".

La consellera d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, ha presentat el projecte, aquest dissabte, a Castelló, on ha assegurat que aquesta marca "suposa un important estímul en la promoció de la Comunitat com un territori, també, de peix", informa la Generalitat en un comunicat.

'Peix de llotja' s'emmarca en l'aposta del Consell pels productes de proximitat i "el seu fet diferencial", atés que el peix amb aquesta distinció es caracteritzarà per haver sigut obtingut d'una manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

La marca també permetrà donar a conèixer la qualitat diferenciada dels seus productes, el port de desembarcament i la data de captura, la qual cosa proporcionarà als consumidors una informació que serà "sinònim de garantia sobre les característiques específiques del peix".

La consellera ha ressaltat així la importància del sector pesquer extractiu, ja que ofereix treball directe a 3.000 persones, amb una producció d'unes 42.000 tones que està valorada en 165 milions d'euros, segons les seues xifres.

Es tracta d'un sector que aporta "valor cultural i gastronòmic" i suposa "un actiu fonamental per al nostre sector turístic". No obstant això, Cebrián ha aprofundit que, per a aconseguir la seua sostenibilitat, "cal donar a conèixer la gran varietat, qualitat i frescor del peix, que forma part de la dieta mediterrània i, en general, d'una dieta variada i equilibrada".

La distinció 'Peix de llotja' ha sigut elaborada per la Conselleria i els representants de les tres federacions provincials de les 22 confraries de pescadors del País Valencià, amb el suport dels sectors de la distribució i l'hostaleria.