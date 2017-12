UGT-Ford exigeix recuperar el pla de previsió de la jubilació per a 4.500 treballadors

UGT-Ford ha exigit mantenir el poder adquisitiu dels seus treballadors en la factoria d'Almussafes i recuperar el pla de previsió per a la jubilació per a 4.500 empleats. Així ho ha acordat el sindicat majoritari en la planta durant l'assemblea celebrada aquest dissabte, de cara a continuar amb la negociació del pla de competitivitat amb l'adreça de la companyia.

El portaveu d'UGT-Ford, Carlos Faubel, ha explicat que recuperar el pla de previsió per a jubilació per a 4.500 treballadors fixos que no compten amb ell és un punt "irrenunciable".

Per tant, la divisió sindical ha aprovat "per aclaparant majoria" traslladar aquesta proposta a la direcció per a negociar el pla de competitivitat. "Cerquem donar un gir en la taula de negociació", ha il·lustrat Faubel.

Segons ha explicat el portaveu, mitjançant el pla de previsió el treballador aportava un percentatge del seu salari per a la seua jubilació i l'empresa posava la mateixa quantitat però "durant la crisi, 4.500 empleats es van quedar sense ell".

A més de la recuperació d'aquest pla, l'organització sindical també sol·licitarà un acord perquè puguen tenir un nou contracte els empleats que van entrar en la factoria el 2015 i la van haver d'abandonar per una baixada de la producció.