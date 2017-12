Una xica de 17 anys, ferida greu en caure un mur a causa del fort vent

Una xica de 17 anys ha resultat ferida greu aquest dissabte a Castelló en esfondrar-se un mur d'uns dos metres d'altura per les fortes ratxes de vent. Ha sigut traslladada a l'Hospital General en patir un trencament de pelvis, segons ha informat la Policia Local en un comunicat.

Es tracta del servei més important que ha atés el cos de seguretat pel fort vent de la jornada. La caiguda del mur, sobre les 14 hores, en un solar de la plaça Jutge Borrul, en el centre de la localitat, ha provocat que els rebles impactaren en la jove mentre passejava amb sa mare per una vorera contigua.

La menor ha resultat ferida i, després de rebre en el lloc dels fets una primera assistència sanitària, ha sigut traslladada en ambulància a l'Hospital General de Castelló. Una vegada ingressada, els facultatius han confirmat el pronòstic greu per un trencament de pelvis.

La zona on ha caigut el mur ha sigut assegurada pels bombers municipals, que han retirat els rebles caiguts en la calçada i en part de la vorera. Per la seua banda, els policies han barrat el perímetre del solar, d'uns 30 metres, com a mesura de prevenció per a evitar que la resta del mur poguera causar més danys.