L'Ajuntament de València convocarà el 2018 places de subaltern per a persones amb diversitat funcional

L'Ajuntament de València obrirà durant 2018 una convocatòria de places de subaltern per a persones amb diversitat funcional i estudia la creació d'una empresa d'inserció laboral per a donar feina a les persones que passen pels Centres Ocupacionals Municipals.

Així ho ha avançat la regidora de Serveis Socials, Consol Castillo, amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional, que se celebra aquest diumenge, segons informa el consistori en un comunicat.

L'edil s'ha referit a la convocatòria de places de subaltern com una acció social "de primer ordre" del govern local que la seua Regidoria duu a terme de manera coordinada amb el departament del govern interior del consistori que dirigeix Sergi Campillo.

Castillo va realitzar aquestes declaracions aquest passat divendres, després del lliurament dels premis del XXII Certamen de Targetes de Nadal elaborades als COM, un lliurament que va realitzar al costat de l'alcalde de València, Joan Ribó.

En aquest acte celebrat a l'hemicicle municipal, la titular de Serveis Socials ha posat en valor les persones amb diversitat funcional usuàries d'aquest servei municipal perquè "tenen més capacitats que discapacitats".

L'edil ha exposat sobre aquest tema algunes de les mesures recents impulsades per l'Ajuntament, com ara la col·laboració amb el Teatre El Micalet per a l'adaptació de les obres de producció pròpia per a persones amb diversitat funcional auditiva i visual, al costat de les visites al Bioparc i les mesures de millora de l'Empresa Municipal de Transports (EMT). Així mateix, el consistori té previst fer accessible els camins de la Devesa-Albufera.

El manifest subscrit per l'Ajuntament amb motiu del Dia de les Persones amb Diversitat Funcional proposa l'eliminació de totes les barreres que dificulten la inclusió i la participació de les persones amb diversitat funcional en la societat. Per això, crida a "modificar les actituds que fomenten l'estigmatització i que institucionalitzen la discriminació".

Amb el mateix objectiu, proposa realitzar un reconeixement públic a la tasca de les entitats i persones que treballen amb persones amb diversitat funcional, reafirmar la determinació de col·laboració i interlocució entre entitats, impulsar polítiques públiques encaminades a potenciar l'accessibilitat i inclusió, aprofundir en les mesures per a millorar el seu benestar i fer una crida a la societat en general perquè "participe activament en la consecució d'una igualtat real i efectiva", a més de promoure campanyes educatives i d'informació.

L'Ajuntament de València compta amb tres centres ocupacionals per a atendre les demandes de les persones amb diversitat funcional: l'Isabel de Villena, el Juan de Garay i el Gravador Planes. També compta amb el centre de dia Font de Sant Lluís i la residència La Nostra Casa - Vall de la Ballestera.