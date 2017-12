Un betlem monumental decorarà des de dilluns el Saló de Cristal de l'Ajuntament de València

El Saló de Cristal de l'Ajuntament de València celebrarà el Nadal amb un pessebre monumental de 36 metres quadrats i més de 300 figures, obra d'un equip artístic de 17 escultors encapçalat pels membres de l'Associació de Betlemistes de València Miguel Puchalt i Gonzalo Mateu, que podrà visitar-se a partir d'aquest dilluns, 4 de desembre.

El consistori inaugurarà a les 18 hores el pessebre artístic. Per tercer any consecutiu, l'Ajuntament, a través de la Regidoria de Cultura Festiva, se suma a la llista d'entitats que commemoren la festa i la tradició belenística valenciana, ha destacat l'Ajuntament en un comunicat.

El pessebre estarà format per més de 300 figures, 250 animals i més de 400 complements artesanals, entre cistelles, palmeres, eines de fuster i ferrer, carros i fonts. El conjunt de les figures exposades és propietat de l'Associació de Betlemistes de València i d'una col·lecció particular que les ha cedit per al pessebre municipal.

Totes les edificacions són originals, realitzades de manera artesanal amb l'ús de diversos materials, com ara el polietilè expandit o l'escaiola, i representaran el poble de Betlem amb fauna i flora de l'època i els edificis nabateos de Petra excavats en la roca, com són el Tresor i la Tomba de la Urna.

El pessebre de la casa consistorial complementa el de la plaça de la Reina, fet pel Gremi d'Artistes Fallers a grandària natural, que es va restaurar l'any passat i es va ampliar amb noves peces. Aquest pessebre ha permés ampliar els punts d'interés de la ciutat per a les festes de Nadal.

El Saló de Cristal obrirà amb la visita de les falleres majors de València, dilluns, a partir de les 18 hores. Després de la visita al pessebre, a les 18.30 hores, es procedirà a l'encés oficial dels llums de Nadal de la plaça de l'Ajuntament, que comptarà amb 25 elements decoratius que complementen l'arbre de la plaça i la resta d'elements decoratius distribuïts en els diferents pobles i barris de la ciutat (nou arbres i 14 elements d'il·luminació).

El regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha destacat l'aposta de l'Ajuntament de "potenciar la tradició belenística valenciana" amb la tercera edició del pessebre monumental, que enguany incorpora les exclusives figures 'a palillo' i les figures dels artesans Guadalupe de Guzmán, Ángela Tripi i el valencià Enrique Villagrasa.



Fuset ha assenyalat que esperen que "aquesta tercera edició del pessebre tinga un èxit de visitants similar al de l'any passat, coss que confirma l'interés dels valencians per aquesta pràctica artística".