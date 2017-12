El dissabte 2 de novembre, el tercer dia més fred de l'any al País Valencià

Aquest dissabte, 2 de desembre, va ser el tercer dia més fred d'enguany al País Valencià amb una temperatura mitjana de 5,5 graus, per sota dels valors habituals per al final de la tardor. Solament dues jornades del 2017 han sigut més fresques, les del 18 i 19 de gener, que van fregar una mitjana de 0 graus, segons les dades de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

Les mínimes més acusades de la passada jornada es van registrar als municipis d'Ademús, amb -6,6 graus; La Pobla de Benifassà-Fredes, amb -5,4 graus; Vilafranca del Cid, amb -4,4 graus; Castellfort , amb -4,3 graus, i Morella, amb -3,6 graus.

La irrupció d'aire àrtic va provocar aquesta baixada de termòmetres, amb les ratxes més fortes en les localitats de La Pobla de Benifassà-Fredes, amb intervals de 95 quilòmetres per hora; Montanejos, 94 quilòmetres per hora; Vilafranca (93) i Atzeneta del Maestrat (80).

Després d'un inici de la tardor amb predomini de dies càlids, sobretot a l'octubre, es va produir una brusca entrada d'aire fred a partir d'aquest passat dijous, 30 de novembre. Mentre que fa una setmana hi havia un ambient molt temperat, amb més de 25 graus al migdia, els tres últims dies han sigut gèlids, explica l'Agència de Meteorologia.

Ara bé, encara que la matinada d'aquest diumenge ha tornat a ser molt freda, l'últim dia de la setmana ha clarejat amb un temps més estable i suau i temperatures fins a quatre graus per damunt de les de la passada jornada, si bé les màximes rondaran els 14 graus i les mínimes podran aconseguir valors negatius. El vent també ha amainat i el nord-oest de Castelló ja no està sota avís per risc de ratxes fortes.