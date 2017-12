Diversos sindicats valencians s'uneixen per a "lluitar contra la precarietat laboral i defensar els drets socials"

Diversos sindicats del País Valencià es van unir aquest divendres i vam constituir Ciclo, una plataforma sindical amb "l'objectiu de lluitar de forma coordinada contra la precarietat laboral i en defensa dels drets socials". Formen part de Ciclo els estibadors del port de València agrupats en Coordinadora-Somt, els taxistes d'Elit Taxi i la Federació del Taxi de València i Província, la Intersindical Valenciana, el moviment social Vamos, el Front Cívic Som Majoria (FCSM), els Iaioflautes i l'associació juvenil Acontracorrent.

Tots aquests col·lectius van signat el divendres 1 de desembre en un manifest que, amb el lema 'Solidaritat per a defensar els nostres drets”, és el primer pas per al desenvolupament de Ciclo a València després que es constituïra recentment a Barcelona. Al text s'especifica que “front a la creixent ofensiva del sistema capitalista, de la Banca, les transnacionals, la patronal, la troica i el govern d'Espanya contra els drets laborals i socials de la classe treballadora, les organitzacions sindicals, col·lectius en lluita, moviments socials i cívics, els sotasignats fem una crida a constituir la Coordinadora de sindicats i col·lectius amb l'objectiu d'organitzar i ampliar la solidaritat amb les lluites de la classe treballadora i les mobilitzacions en defensa dels drets socials i cívics”.

Després de convidar altres col·lectius i organitzacions a incorporar-se a la plataforma, les persones signatàries del manifest de Ciclo s'han compromés "a lluitar per objectius com l'ampliació de la solidaritat amb les lluites de la classe treballadora i dels moviments socials". Reivindiquen "un salari mínim digne” al nivell del salari mínim mitjà dels països avançats de la Unió Europea; la plena ocupació i la reducció de la jornada laboral sense disminuir el salari; la plena igualtat en el món laboral i contra les discriminacions per raons de sexe, orientació sexual, edat o procedència; la millora de les condicions laborals de les dones i la fi de la desigualtat laboral mitjançant la supressió de la bretxa laboral i la desigualtat en les pensions, a més de per la posada en marxa de mesures per a eradicar la violència contra la dona i que aquesta siga considerada una qüestió d'Estat.

A aquestes demandes sumen la defensa dels drets a la salut, educació, habitatge, serveis bàsics d'aigua, gas i electricitat i la protecció social, també previstes al manifest, on s'advoca per la reversió de les retallades socials i de les privatitzacions dels serveis socials bàsics a través de la seua nacionalització i municipalizació.

També es demana en el manifest la derogació de la Llei Mordassa, avançar a favor d'una societat ecològica i sostenible i el rebuig als tractats, directives i polítiques d'austeritat de la Unió Europea que retallen drets socials i laborals. A més, s'exigeix la derogació de les lleis que implementen aquestes polítiques en l'estat espayol. Finalment, es demanda “memòria, justícia i reparació per a totes les víctimes del franquisme”.