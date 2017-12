Les empreses familiars valencianes, més optimistes de cara al futur que les de la resta de l'Estat

Les empreses familiars del País Valencià es mostren més optimistes que el conjunt estatal respecte al futur de les seues companyies en els pròxims 12 mesos, segons l'edició autonòmica del sisé Baròmetre de l'Empresa Familiar, elaborat per KPMG en col·laboració amb les associacions vinculades a l'Institut d'Empresa Familiar, amb la participació de 286 companyies estatals.

En concret, el 88% de les companyies valencianes ha expressat una expectativa "positiva" o "molt positiva" respecte a la situació econòmica de les seues empreses en el pròxim any, informa la firma auditora en un comunicat.

Les bones perspectives que arreplega l'estudi es recolzen en el comportament dels indicadors de negoci, atés que recull que quatre de cada cinc empreses familiars valencianes han augmentat la facturació, la plantilla i la presència en mercats exteriors en l'últim any.

Les xifres d'ocupació també han experimentat una significativa millora respecte a l'edició anterior: el 81% de les companyies familiars valencianes ha augmentat el nombre de contractacions enfront del 46% que ho va manifestar el 2016. Així mateix, és destacable la taxa de companyies familiars que compta amb presència en mercats internacionals, fins al 84% de les consultades.

Malgrat la confiança mostrada en el futur, la majoria de les empreses familiars valencianes (57%) identifica com a repte principal la creixent competència en el mercat, igual que les de la resta de l'Estat. Els empresaris del territori també coincideixen a situar la contractació i la retenció del talent com el següent desafiament, als quals segueixen uns altres com la preocupació per l'estabilitat de la moneda, la incertesa política, l'augment del cost de la mà d'obra o la disminució de la rendibilitat.

De cara al futur, les empreses familiars valencianes inclouen noves inversions en els seus plans estratègics, ja que, a l'hora d'assenyalar les seues prioritats, aposten per millorar la rendibilitat (57%), incrementar la facturació (46%) i ser més innovadors (39%). La seua estratègia se centra així en l'augment de la seua competitivitat mitjançant la inversió en innovació, la diversificació en nous productes i l'atracció de talent, segons el baròmetre.

La confiança en l'acompliment futur dels seus negocis duu les empreses participants en l'estudi a preveure plans d'inversió (75%) en els pròxims 12 mesos. Estarien principalment enfocats a la inversió en innovació i noves tecnologies (91%), al desenvolupament de l'activitat principal (64%) i als departaments de recursos humans (55%).

A l'hora d'identificar els factors que limiten el creixement dels xicotets i mitjans negocis familiars, un 67% d'empresaris consultats destaca la necessitat de formació del talent directiu. Li segueixen la falta de coordinació entre el sistema educatiu i el sistema econòmic o el règim fiscal com les principals àrees a abordar. Per a impulsar la transformació digital de les seues companyies, el 70% dels empresaris considera necessària la definició d'una estratègia que dirigisca el procés i el canvi cultural (55%) com les mesures més destacades.

Garantir el traspàs de la propietat de l'empresa familiar i els plans de successió són uns altres dels aspectes més rellevants per a aquestes companyies. El 20% de les enquestades admet que estudia traspassar la gestió de l'empresa en el pròxim any, mentre que una desena part reconeix estar disposada a traspassar la titularitat i solament el 6% es planteja vendre la societat.

Ara bé, nou de cada deu companyies coincideixen a situar el control del negoci dins de la família i la millora de la comunicació entre les generacions com els factors d'èxit. Per al 95%, el primer element clau seria comptar amb unes bones estructures de govern corporatiu i de processos.