El País Valencià, tercera autonomia on més va descendir l'atur al novembre

El nombre d'aturats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació va baixar al novembre 2.486 aturats respecte al mes anterior al País Valencià, xifra que suposa un descens del 0,63%, segons ha informat aquest dilluns el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. En total, hi ha 391.690 persones buscant treball a través de les antigues oficines de l'Inem.

Amb aquesta dada, la valenciana se situa com a la tercera autonomia on més va descendir la desocupació en el mes de novembre, per darrere de Madrid i Andalusia. En terminis interanuals, es va reduir 34.060, un 8% menys.

L'atur baixa entre les dones

Per la seua banda, el secretari autonòmic d'Ocupació i Treball, Enric Nomdedéu, ha valorat les dades d'atur de novembre fetes públiques pel Ministeri de Treball, que reflecteixen que 2.400 persones han abandonat l'atur durant el mes de novembre (-0,63%). Nomdedéu ha destacat que aquestes xifres confirmen la tendència positiva de reducció de l'atur al País Valencià, que contrasten, segons ha indicat, amb les dades de la resta de l'Estat, on l'atur s'ha incrementat un 0,21%.

Ha subratllat que la valenciana és la tercera autonomia on més s'ha reduït l'atur aquest mes. Així mateix, el responsable d'Ocupació ha remarcat també la dada de les afiliacions a la Seguretat Social i, segons ha detallat, en novembre, el País Valencià ha aconseguit la xifra d'1.834.889 afiliacions, la qual cosa el situa al nivell de gener de 2009 (amb 21.324 afiliats més que el mes anterior, un 1,18% en termes percentuals).

Pel que fa a les dades sectorials, Enric Nomdedéu ha posat l'accent que, aquest mes, l'atur ha baixat especialment entre les dones (-0,76%). No obstant açò, ha reconegut que encara queda "molt de treball per fer" i que la taxa d'atur continua tenint un "clar biaix per gènere".

En aquest sentit, ha recordat les polítiques engegades pel Servef per a fomentar l'ocupació entre les dones. Així, ha detallat que en les ajudes per a la contractació de joves (Avalem Joves) les subvencions s'eleven un 20% en el cas de dones. De la mateixa manera, Nomdedéu ha destacat que, en aquest mes, és el sector industrial el que ha ajudat a la reducció de l'atur, que ha descendit en la indústria (-3,02%), la construcció (-2,29%) i en el col·lectiu sense ocupació anterior(-1,07%).