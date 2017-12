El Suprem manté a presó Oriol Junqueras i el conseller d'Interior destituït Joaquim Forn

El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha decidit mantenir la presó incondicional sense fiança per a Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. En canvi, ha acordat llibertat sota fiança de 100.000 euros per als altres consellers destituïts: Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs i Carles Mundó.

El magistrat considera que no hi ha risc de fugida però, en el cas dels quatre investigats que deixa a la presó, creu que hi ha risc de reiteració delictiva. En la resolució remarca que les aportacions que fan els investigats que manté a la presó estan "directament vinculades a una explosió violenta que, en cas de reiterar-se, no deixa marge de correcció o de satisfacció als que es vegen afectats per ella".

La fiança fixada és el doble de la que va haver de pagar Santi Vila per a eixir de la presó (50.000 euros), però menor a la imposada a Carme Forcadell (150.000 euros). Llarena va prendre declaració als huit consellers destituïts, així com a Sànchez i Cuixart, divendres passat i va anunciar que la seua decisió no arribaria fins dilluns.

Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Jordi Rull i Carles Mundó continuen a la presó d'Estremera des del passat 2 de novembre, mentre que Dolors Bassa i Meritxell Borràs van ingressar el mateix dia a Alcalá-Meco. Pel que fa als 'Jordis', van ingressar a Soto del Real el 16 d'octubre.

Després de les declaracions de divendres, la Fiscalia va demanar mantenir la presó incondicional per a tots ells. A primera hora del matí han anat arribant al Tribunal Suprem alguns dels advocats dels investigats, com ara Jordi Pina, que representa Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez, o Marina Roig, que defensa Jordi Cuixart. També s'hi ha presentat Javier Ortega, advocat de Vox, que exerceix l'acusació popular. L'advocat dels consellers destituïts d'ERC, Andreu Van den Eynde, no ha vingut al Suprem i no està previst que aquest dilluns vaja a la presó d'Estremera.

Una vegada Llarena ha decidit imposar fiances s'inicia tot un procés perquè sis dels investigats puguen eixir de la presó. Els advocats hauran d'aportar les fiances imposades i una vegada el Suprem les consigne a un compte de dipòsits de l'alt tribunal, un funcionari pot portar directament l'ordre de llibertat a les presons o fer-ho a través dels jutjats de guàrdia corresponents.

Fonts del Suprem han explicat que optaran perquè un funcionari de l'alt tribunal porte la resolució directament a les presons. Aquests trasllats els ha de fer personalment un funcionari, no es poden fer telemàticament. En el cas dels membres de la Mesa del Parlament investigats, Llarena va imposar una fiança de 150.000 euros per a Forcadell i de 25.000 euros per a Anna Simó, Lluís Corominas, Lluís Guinó i Ramon Barrufet. A Joan Josep Nuet el va deixar en llibertat sense mesures cautelars.