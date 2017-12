València es converteix en la capital europea de la dramatúrgia actual

El teatre pot i deu ser una eina que, a més d'entretindre, faça pensar i aspire a canviar la realitat política. Amb aquesta premissa s'engloba la I Trobada d'Autores i Autors Europeus El Drac d'Europa, que se celebrarà a València del 14 al 17 de desembre. El protagonista serà un teatre que es pregunta per l'Europa en què vivim.

Segons explica el coordinador de la iniciativa, Javier Sahuquillo, El Drac d'Europa naix amb l'objectiu de produir "textos teatrals que prenguen com a punt de partida la idea d'Europa i siguen capaços d'abordar-la des de diferents gèneres i estils, sense que haja de prevaldre la idea de teatre textual". Una iniciativa que pretén "promoure l'intercanvi d'eixos textos i el coneixement dels mateixos per diferents societats" convertint València per uns dies en la capital europea de la dramatúrgia actual.

L'italià Emanuele Aldrovandi, l'ucraïnès Dmitrij Gawrisch i l'andalusa Pilar G. Almansa han sigut els dramaturgs seleccionats, per un comité d'experts, entre tots els que van participar en la convocatòria. Els textos resultants, traduïts al valencià, seran objecte de lectures dramatitzades a les quals assistiran els seus autors durant la celebració d'El Drac d'Europa, a càrrec de companyies i intèrprets valencians, estretint la col·laboració entre els professionals locals i els convidats europeus, un altre dels objectius de les jornades. Antxón Ordóñez Bergareche serà l'encarregat de dirigir aquestes lectures.



Junt amb ells, hi participaran sis autors de l'AVEET (Associació Valenciana d'Escriptores i Escriptors Teatrals), una de les associacions organitzadores de l'esdeveniment, triats en una convocatòria exclusiva per a socis. Els autors són Núria Vizcarro, Jerónimo Cornelles, Nacho López Murria, Adrián Novella, Paula Llorens i Javier Sahuquillo. Eva Zapico serà la directora de les lectures dramatitzades que es duran a terme amb els seus textos. La Rambleta i el Centre Cultural La Beneficència seran les seus de les jornades per tal de descentralitzar l'activitat teatral a la ciutat.

La I Trobada d'Autores i Autors Europeus El Drac d'Europa és una iniciativa de l'associació cultural Europa Cultura Escènica en col·laboració amb Escena Erasmus i l'AVEET. Les jornades, a més, han rebut ajuda de la Fundació SGAE, de l'Ajuntament de València a Projectes d'Especial Interés i de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport a entitats sense ànim de lucre.