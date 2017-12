El Consorci de Museus avança en la construcció del mapa de l'art contemporani

La vocació del Consorci de Museus de "construir el mapa de l'art contemporani" del País Valencià va agafant cos. Almenys aquesta és la sensació i la percepció que subjau darrere de les convocatòries públiques de l'entitat, que ahir va donar a conéixer els projectes seleccionats per al període 2018-2020. "Des del primer dia hem tingut clar que havien de posar el focus en els creadors que estan començant ara i necessiten el nostre suport per a fer visible el seu treball, però també en aquells que porten una part del camí recorregut i han de seguir avançant, així com en els artistes ja consolidats i als quals cal reconéixer la seua trajectòria", va explicar el director del Consorci, José Luis Pérez Pont, qui va detallar els resultats de les convocatòries per a les iniciatives d''Escletxes', de producció i suport a la investigació; 'V.O.', de comissariat; '365 dies VLC', per al comissariat de la sala Carlos Pérez del Centre del Carme durant un any, i 'Trajectòries', de revisió de trajectòries artístiques.

En total, el Consorci ha rebut 228 propostes, però sols 19 podran beneficiar-se dels 690.000 euros de les ajudes públiques. "Els jurats de totes les convocatòries han subratllat la qualitat dels projectes presentats, però dissortadament no és possible arribar a tot", va indicar el director del Centre Cultural del Carme tot valorant l'augment del 94% del pressupost per al Consorci que la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport ha inclòs per a 2018. "Passem de dos a quatre milions i això ens permetrà treballar més folgadament en tot el país, perquè el nostre objectiu és fer extensiu el programa cultural a tot el territori", va insistir Pérez Pont.

En aquesta línia, va recordar la itinerància d'una de les exposicions que va començar a Morella, va passar per Vila-real i Sogorb i que continua el seu recorregut de nord a sud del País Valencià. "Amb més diners podrem fer més accions i intensificar totes aquelles que mereixen una especial atenció", va emfatitzar el director, qui no va voler avançar cap dels projectes que s'engegaran i que estan inclosos en els comptes del pròxim any. "El més important és que ara les institucions culturals estan al servei dels creadors i de la ciutadania. Els artistes troben el suport de la Generalitat perquè està oberta per a la gent que té ganes de treballar, d'innovar i de compartir", va dir Pérez Pont.

El director del Centre del Carme va detallar que la majoria dels projectes s'exhibiran en aquest espai, però que l'objectiu és que també puguen ser mostrats a Castelló i Alacant i altres municipis que ja han mostrat el seu interés per a acollir les produccions del Consorci als seus espais culturals. "Una vegada superada la fase de selecció, hem de seure per veure quines són més fàcils de realitzar perquè es puguen programar les primeres. És el moment del cronograma i la planificació", va dir.

José Luis Pérez Pont: "Aquestes propostes contribueixen a enriquir i enfortir el nostre sector cultural permetent que artistes de diferents àmbits i procedència convisquen i es relacionen entre si"

Pel que fa als projectes seleccionats –6 projectes per a 'Escletxes', altres 6 per a 'V.O.', un per a '365 dies VL' i 6 més per a 'Trajectòries'–, Pérez Pont va explicar que acosten el públic a diferents corrents de pensament en l'àmbit contemporani a través de disciplines com la performance, la instal·lació, el videoart, el dibuix o la fotografia. Majoritàriament, les propostes procedeixen del País Valencià, ja que com va recordar el director del Consorci, l'objectiu és donar suport al sector creatiu valencià. Això no obstant, també hi ha propostes procedents d'altres punts de la geografia de l'estat espanyol, especialment de Madrid i d'altres països com el Regne Unit, Portugal, Colòmbia, Perú o l'Equador. "Aquestes propostes contribueixen a enriquir i enfortir el nostre sector cultural permetent que artistes de diferents àmbits i procedència convisquen i es relacionen entre si", va considerar Pérez Pont.

Presència majoritària de dones

El director del Consorci va destacar la presència de dones entre els projectes seleccionats, com en 'V.O.', on cinc de les sis propostes estan comissariades per dones. A més, la primera edició de la convocatòria 'Trajectòries', que es posarà en marxa a la sala Ferreres del Centre del Carme, repassarà el treball de les artistes Ana Teresa Ortega, Maribel Domènech, Teresa Cebrián i Fuencisla Francés junt amb els projectes de Xisco Mensua i del Grup de Reüll, un col·lectiu que, al llarg de 30 anys, s'ha encarregat d'impulsar la creació artística a la Marina Alta d'Alacant. "Amb les seues trajectòries contribuïm a incrementar el relat de l'art contemporani en la Comunitat Valenciana". Així mateix, destaca també la participació de dones en la convocatòria de '365 dies VLC', en la qual les sis propostes presentades han sigut totes per part de dones i, la seleccionada per al pròxim exercici 2018-2019, ha sigut la de l'alacantina Diana Guijarro.

José Luis Pérez Pont: "No estem forçant la màquina; és que hi ha moltíssimes dones creadores d'una qualitat excel·lent i això és el que valoren els jurats"

"La voluntat del Consorci és aconseguir la paritat, però en el nostre cas superem els homes en nombre d'artistes i comissàries i no és perquè estiguem forçant la màquina. És que hi ha moltíssimes dones creadores, d'una qualitat excel·lent, i això és el que estan valorant els diferents jurats", va explicar Pérez Pont. Per la seua banda, la directora general de Cultura, Carmen Amoraga, també present en l'acte, va subratllar el bon moment que travessa la creativitat feta per dones. "Ara ja no necessitem que se'ns òbriguen les portes per a entrar enlloc, en aquest cas a la creació artística. Això no obstant, qualsevol tipus de suport és benvingut", va indicar Amoraga.

690.000 euros en ajudes

El resultat de la convocatòria d''Escletxes', de producció i suport a la investigació, ha seleccionat els projectes del col·lectiu Art al Quadrat, 'De coros, danzas y desmemoria', i dels creadors Ernesto Casero, 'De rerum rurture'; Fermín Jiménez Landa 'El apartamento'; Marla Jacarilla 'Apuntes para una fuga', i Andrea Corrales, 'La dimensión material de la imagen pornográfica'.

Quant als projectes 'V.O.' de comissariat, el Consorci ha seleccionat 'Llámame legión', de la comissària Emma Barsó; una mostra col·lectiva dels artistes Janez Janša, Reena Spaulings, Oliver Castel, Barbara Cleveland, Erica Scourt i Andrea Noni, i el projecte 'Zoextropía. Lo bello posthumano', de María Morata, en què participaran els creadors Suszanne Treister, Pinar Yoldas, Stan Brakhage, Anicka Yi, Renaud Marchand, Yvonne Roeb i Alan Warburto. També integren aquesta convocatòria les propostes de Montserrat Pis sobre l'obra de l'artista Jesús Madriñán titulada 'Mil noches y una noche'; 'Between debris and things', comissariada per Antonio Ruiz Montesinos i composta per les obres de Jørund Aase Falkenberg, Elena Aitzkoa, Anaís Angulo Delgado, Lucia C. Pino, Alberto Feijóo, Albert Gironès, Christian Lagata, Juliá Panadés, Jesús Palomino i Julia Llerena, i el projecte 'Artfulness. Sentir-cuerpo-nosotros', de la comissària Nerea Ubieto amb la participació dels creadors Elena Alonso, Paula Prats, Beatriz Castela, Damiá Vivés, Marta Fernandez Calvo, Jerónimo Hagerman, Leonor Serrano, Rosana Antolí i Olalla Gómez.

El projecte de comissariat durant un any per a la sala Carlos Pérez del Centre del Carme serà el proposat per la comissària alacantina Diana Guijarro Carratalá, 'Totalidad e infinito. Economías de la transferencia en otro(s) tiempo(s) para el arte'. El programa s'estructura al llarg de 3 exposicions: 'Fragmentos que representan al mundo', 'Something happened' i 'Cuestión de fe / Cuestión de trozo'.

Per últim, la convocatòria 'Trajectòries' de revisió de trajectòries artístiques ha seleccionat els projectes de Josep Benlloch; 'Pasado y presente, la memoria y su construcción', de l'artista alacantina Ana Teresa Ortega; de Rocío de la Villa sobre l'artista valenciana Maribel Domènech, 'Acciones cotidianas'; de Marisol Salanova, que revisa l'obra de la valenciana Teresa Cebrián, 'El largo viaje'; la proposta de Pilar Tébar sobre Fuencisla Francés, 'Punto de fuga'; de Rafael Tormo i Sara Losada sobre el grup de Reüll davall el títol 'De Reüll 1987/2017. Tránsitos, resistencias e institucionalización', i el projecte de Laura Vallés i Nacho París 'Habitar la pregunta' sobre l'obra de Xisco Mensua.