El jutge decidirà el 14 de desembre si Puigdemont ha de ser extradit o no

El tribunal de Brussel·les que ha de decidir si concedeix a la justícia espanyola l'extradició del president català destituït, Carles Puigdemont, ajorna la seua decisió fins al 14 de desembre. Així ho ha decidit el jutge després que aquest dilluns tant Puigdemont com la resta de consellers destituïts hagen comparegut al tribunal, i així ho han confirmat els advocats de la defensa Paul Bekaert, Christophe Marchant i el català Jaume-Alonso Cuevillas en una compareixença després de la vist.

La fiscalia ha demanat l'execució de l'ordre d'extradició, mentre que la defensa ha basat els seus arguments en dos punts principals: que els fets que s'imputen a Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Toni Comín i Meritxell Serret "no serien delictius conforme l'ordenament jurídic belga" i que en cas d'extradició "hi ha molts elements per considerar que no tindrien un judici amb totes les garanties que exigeixen els tractats internacionals".

Amb aquests elements sobre la taula, el jutge belga ha de decidir si extradeix o no Puigdemont i els quatre consellers destituïts d'acord amb la petició feta per la justícia espanyola. La fiscalia belga va decidir defensar l'extradició equiparant els delictes de rebel·lió, sedició, malversació, desobediència i prevaricació que imputa la justícia espanyola als de 'coalició de funcionaris' i malversació de fons estipulats pel codi penal belga. Mentre que a l'Estat la pena per aquests delictes podria arribar als 30 anys de presó, a Bèlgica només la malversació permetria una condemna de fins a 10 anys.

Aquesta decisió coincideix amb la presa unes hores abans pel Tribunal Suprem, per la qual el vicepresident destituït, Oriol Junqueras, i el conseller Joaquim Forn i els líders de l'ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, seguiran a la presó.