Podem aplana el camí al pressupost de 2018 amb la renúncia que incloga la taxa turística

El grup parlamentari de Podem presentarà una esmena a la seua proposta d'impost de l'activitat turística –l'anomenada taxa turística– per a facilitar l'aprovació de la llei d'acompanyament als pressupostos que es començarà a debatre demà a les Corts.

En aquesta esmena, Podem proposa que, fins a la publicació de l'informe d'avaluació d'impacte de la llei i de l'impost i, en tot cas, amb anterioritat al 31 de desembre de 2020, es bonifique la quota autonòmica, tal com ha defensat Compromís en la seua proposta, sorgida de la taula de treball de la coalició. Això suposa una moratòria de dos anys pel que fa a la inclusió de la taxa als pressupostos de la Generalitat i no incidiria fins a la propera legislatura.

Així mateix, Podem planteja que es destine a les administracions locals la totalitat de la recaptació de la component fixa, en funció de la recaptació corresponent en cada municipi al recàrrec municipal.

El portaveu d'Economia de Podem a les Corts, David Torres, ha explicat que amb aquestes modificacions a la proposta inicial s'evidencia que aquesta formació ha fet el "màxim esforç per a aconseguir un ampli acord i traure-la avant" i ha emplaçat Compromís i el PSPV a "ser conseqüents amb els seus propis arguments i donar suport a aquesta proposta". Torres ha assegurat que des de Compromís "sol·licitaven una part major dels ingressos de l'impost per als municipis" i l'han "doblat".

El moviment de Podem permet escurçar les distàncies entre els diversos partits signataris de l'Acord del Botànic en la recta final per a l'aprovació del pressupost de la Generalitat per a 2018. La sensació que les diferències començaven a ser menors i que els comptes públics eixirien amb els vots favorables del partits d'esquerra també la té el conseller d'Hisenda, Vicent Soler. "Les distàncies entre les diferents formacions són molt curtes i en els pròxims dies acabarem d'arrodonir-ho", explica Soler en una entrevista publicada per Diari la Veu.