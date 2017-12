El PSOE vol que l'Estat pague les exhumacions dels assassinats pel franquisme

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha presentat aquest dilluns la reforma integral de la Llei de Memòria Històrica en la qual planteja que l'Estat assumisca "sense dilació" les exhumacions, la creació d'una comissió de la veritat, un banc públic d'ADN per a facilitar les localitzacions, la retirada de la simbologia franquista que encara perdura i la nul·litat de les resolucions dels tribunals "il·legítims".

Sánchez ha presentat enfront del mur d'afusellament del cementeri de Paterna aquesta reforma en el desé aniversari de la promulgació de la Llei de Memòria Històrica, una iniciativa que registraran aquest dimarts al Congrés dels Diputats i que ha comptat amb aportacions d'associacions de familiars i juristes, entre ells la de la fundació Baltasar Garzón.

Posteriorment, la comitiva ha visitat les fosses obertes, com ara la 113, on aquest estiu es van identificar 50 víctimes. Sánchez ha constatat que la Llei de Memòria Històrica ha sigut "ignorada de forma conscient" pel PP i sobre aquest tema ha advertit que "una societat que formalitza l'oblit per a no obrir ferides s'exposa a la repetició dels errors de la seua història".

Per això, ha recalcat que aquesta Llei de Memòria és "més forta" perquè "va en contra d'allò en què el franquisme va posar més obstinació: intentar arrabassar a l'esquerra el nom d'Espanya". Pedro Sánchez ha conclòs: "El PSOE té el deure de construir una memòria que no deixe ningú fora i que no permeta que ningú torne a manipular el concepte d'un país que ens pertany".