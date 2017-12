València i Torrent crearan un refugi d'animals abandonats

Els ajuntaments de València i Torrent han constituït aquest matí la comissió de treball per a la creació d'un centre d'animals abandonats. El grup de treball estarà format per personal tècnic d'ambdós governs i també pel president de la Federació d'Associacions Animalistes de la Comunitat Valenciana (Fendeva), José Manuel Gil, a proposta del consistori presidit per Joan Ribó.

"L'objectiu de la comissió és la creació d'un refugi d'animals abandonats entre València i Torrent, però obert als municipis que vulguen sumar-se", ha exposat la regidora de Benestar Animal, Glòria Tello. "Treballar de forma mancomunada és una línia innovadora entre dos municipis grans, però això marcarà un abans i un després en la resta. La lògica fa que els municipis es mancomunen per a aquest tipus d'accions, ja que és una via per a gestionar els centres d'animals sense externalitzar i sense emprar pràctiques no habituals en polítiques animalistes. El futur passa per crear sinergies", ha destacat Tello.

Un mes després de la signatura del protocol d'intencions per a disposar d'un centre de recollida, l'alcalde de Torrent, Jesús Ros, ha expressat "l'interés a donar solució a un problema que és de la gran majoria de municipis de l'àrea metropolitana. Una iniciativa que té la idea de sumar també la resta de consistoris de l'Horta Nord i l'Horta Sud, si així ho consideren". Hui la comissió de treball s'ha constituït amb plena autonomia per a plantejar propostes i per a aconseguir "un refugi amb garanties, com a exemple de funcionament d'allò públic. No es pot obtindre un lucre de la vida dels animals", ha dit Ros.

A més, els membres de la comissió han destacat la necessitat de potenciar la conscienciació entre la societat per a acabar amb el problema de l'abandonament dels animals i també han concebut la comissió com un espai de debat i d'estudi sobre tots els temes que impliquen tant el refugi com els drets dels animals.