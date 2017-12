Plácido Domingo torna a les Arts per a obrir la temporada amb el "temut" 'Don Carlo' de Verdi

El Palau de les Arts comença una nova temporada aquest dissabte, 9 de desembre, amb la producció de la Deutsche Oper de Berlín de Don Carlo de Giuseppe Verdi signada per Marco Arturo Marelli. Per primera vegada, el coliseu inicia el calendari operístic amb un director valencià al capdavant del vessant musical, ja que el titular de l'Orquestra de València, Ramon Tebar, serà l'encarregat de dirigir el drama verdià. Entre l'elenc, format per Maria José Siri, María Katzarava, Violeta Urmana, Andrea Carè, Alexánder Vinagradov i Marco Spotti, s'hi troba Plácido Domingo, qui torna al teatre d'òpera per a fer-se càrrec del seu desé paper de la història de les Arts.

L'intendent i director artístic de les Arts, Davide Livermore, ha presentat aquest dilluns un Don Carlo que obri la temporada regular d'òpera al País Valencià i que compta amb la fidelització, cap a l'auditori i la ciutat, de Plácido Domingo, qui en aquest cas assumirà el rol de Rodrigo. Livermore ha destacat aquest compromís del tenor madrileny, qui al llarg dels dotze anys d'història del coliseu d'òpera s'ha mantingut "fidel" com a tenor, baríton, director i professor del centre de perfeccionament que porta el seu nom, ha ressalta l'intendent.

El títol, Don Carlo, "és temut pels teatres", ha postil·lat Livermore, un atreviment que representa un colp sobre la taula per a reivindicar les Arts com a parada operística internacional, ha explicat l'intendent. Una òpera que es podrà veure el proper 9, 12, 15, 18 i 21 de desembre i que compta amb "el millor repartiment possible", amb "veus molt estimades pels valencians", com ara Maria José Siri o el mateix Domingo, cantants bastant habituals en el teatre d'òpera de la ciutat del Túria.

Pel que fa a la direcció musical, Ramón Tebar es fa càrrec del que és per a ell el quart Verdi de la seua història lligada a les Arts (Nabucco, Aida, Traviata i aquest Don Carlo) i es converteix en el primer mestre valencià que inaugura la temporada regular d'òpera. Tebar ha agraït l'oportunitat que li ha oferit les Arts per confiar en ell a l'hora de designar-lo principal director invitat. "Gràcies a la vitrina de les Arts se m'han obert altres portes, com ara el Palau de la Música", ha afegit Tebar aquest dilluns.

Domingo ha valorat els elements que sostenen la qualitat de les Arts: l'orquestra, el Cor de la Generalitat i l'equip tècnic. El mític tenor ha reconegut que dur una producció com aquesta, signada per Marco Arturo Marelli per a l'Òpera de Berlín, "és un miracle", ha explicat. "Valore que es faça aquesta producció amb els diners que hi ha. Devaide ha fet miracles. És un miracle que es faça", ha emfatitzat diverses vegades Domingo.

Per a Marelli, que signa una producció on posa l'accent en l'amor de dos dones cap el poc afortunat Carles II –i en aquest sentit, s'ha remarcat que la història tot i partir de personatges reals no s'ajusta a la veracitat–, aquest Don Carlo representa la seua quarta proposta.