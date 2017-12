El Consell declararà BIC el 'Paredón' de Paterna perquè no s'oblide el "patíbulo que van emprar els feixistes"

La secretària provincial del PSPV i diputada Mercedes Caballero ha anunciat aquest dilluns que el Consell declararà BIC (Bé d'Interès Cultural) el 'Paredón d'Espanya' a Paterna (l'Horta Oest), on el franquisme va afusellar a 2.238 persones, perquè "tothom sàpia ara i sempre el que va ser el patíbulo que van emprar els feixistes per a eliminar a qui no pensaven com ells".

Caballero, que va ser la diputada que va defensar la Llei de la Memòria Democràtica Valenciana, ha explicat sobre aquest tema que per açò el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha escollit aquest lloc per a presentar la reforma integral de la llei de Memòria Històrica. Així, ha recalcat que aquest acte serveix per a "no oblidar" que el franquisme va ser "especialment cruel" amb València perquè va ser "el cresol del progressisme" en ser la seu del congrés d'intel·lectuals contra el feixisme i l'última capital de la República.

Per altra banda, ha destacat el compromís actual de les institucions, Generalitat i Diputació, amb eixa llei de memòria democràtica i l'Ajuntament de Paterna amb la defensa de la memòria històrica i ha recordat es va produir la primera exhumació fins i tot abans de la llei, en 2005, una norma que hui requereix "d'una actualització". "Obrir les fosses i ampliar els drets no causa danys, el dany ho va causar qui va omplir les cunetes dels nostres familiars", ha postil·lat.

Per la seua part, la filla de Teófilo Alcorisa, afusellat pel règim franquista, ha demanat aquest dilluns que la llei de reforma integral de memòria històrica que proposa el PSOE tire endavant perquè "ningú haja de passar" per les "travetes interminables" que els van posar durant set anys per a poder exhumar el cos del seu pare i que des d'ara els familiars puguen recuperar "sense problemes" als seus sers estimats. Pilar Alcorisa ha destacat que la llei de Rodríguez Zapatero li va permetre exhumar al seu pare malgra les "travetes" posades per l'exalcaldessa Rita Barberá, que van ser "interminables". Per açò, ha donat les gràcies a Sánchez per "moure" aquesta reforma que posa "les institucions al servei dels familiars" perquè puguen recuperar als seus sers estimats sense dificultats.

Al seu torn, l'alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha recalcat que cal "dignificar a les víctimes i a les seues famílies". "Que no enganyen, no és una qüestió de revenja, sinó de dignitat", ha recalcat Sagredo, que ha exigit "retornar la dignitat a aquest lloc i a aquest mur de la vergonya". A més, ha proposat que puga visitar-se per les famílies "quan vulguen sense horaris, ni reixes" per a pensar en els seus sers estimats "com el que són, herois de la democràcia".

Finalment, la secretària de memòria Històrica del PSPV, Alicia Piquer, ha incidit que aquesta reforma no és solament per a pal·liar "els dolors individuals sinó per a avançar en democràcia" i ha assenyalat que "costa creure" que una "dreta deixe sense pressupost" una norma que persegueix que les famílies puguen trobar als seus avantpassats. Piquer ha recalcat que la reforma d'aquesta llei és "per a tots els demòcrates siguen del partit que siguen" i ha confiat que sume "les màximes adhesions possibles" per a donar "una rehabilitació moral a les víctimes" i que "se sàpia la veritat" amb l'objectiu últim de que "no es repetisca una repressió contra els qui no pensaven com ells".