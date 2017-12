La Plataforma pels Drets Lingüístics exigeix a Rajoy lleis que protegisquen la diversitat lingüística

La Plataforma pels Drets Lingüístics al País Valencià ha demanat al govern espanyol el desplegament de lleis que facen referència explícita a la diversitat lingüística i cultural de l'estat espanyol, tal com recull la Carta Europea de les Llengües Minoritàries o Regionals que l'executiu va signar fa 16 anys i que, a hores d'ara, encara no ha fet efectiva. "D'aquesta manera, l'estructura administrativa estatal incorporarà la necessitat de prestar serveis a les comunitats autònomes amb llengua pròpia, adequant-los a aquesta exigència legal", ha exigit la Plataforma formada per prop d'una vintena d'entitats, sindicats i partits polítics, que s'han donat cita davant de la delegació del govern espanyol a València per a commemorar el Dia dels Drets Lingüístics.

La Plataforma recorda que els estats membres de la comunitat internacional estan obligats a respectar i fer respectar els principis de la Carta Europea de les Llengües, "però la realitat és que els successius governs espanyols mai no han trobat important desplegar resolutivament aquells articulats de les seues pròpies normes legals que fan referència explícita a la diversitat lingüística i cultural perquè així l'estructura administrativa estatal incorpore la necessitat de prestar els seus serveis a les comunitats autònomes amb llengua pròpia, adequant-los a aquesta exigència legal", han denunciat en el manifest que s'ha llegit en la concentració. Per això mateix, insten el govern espanyol a engegar el desplegament resolutiu necessari per a previndre la casuística estadísticament constatable de vulneracions dels drets lingüístics emparats en la legislació europea i internacional.

La celebracó del #4D té com a objectiu fer visible la discriminació que pateix la ciutadania quan parla valencià, malgrat estar a l'empara de la llei vigent, alhora que reivindica la normalització de la llengua pròpia en tots els àmbits. Aquest és el cinqué any que la Plataforma commemora el Dia dels Drets Lingüístics per a posar fi a la vulneració de drets lingüístics de la ciutadania valenciana. Així, entre altres qüestions, la Plataforma ha denunciat que des d'instàncies administratives, jurídiques, policials o sanitàries, o també en sectors com l'economia, l'educació i la cultura, s'observen "casos d'un inacceptable maltractament dels drets de les persones que volen exercir la seua llibertat i trien el valencià per a comunicar-se".

En aquest àmbit de responsabilitats polítiques del govern presidit per Mariano Rajoy, destaquen la legislació educativa orgànica que, com la LOMCE, "impedeix un rang d'ús igual a les llengües que són cooficials a les comunitats autònomes, juntament amb el castellà. Per això mateix, és una llei que cal derogar per a substituir-la per una altra que respecte i impulse la realitat plurilingüística, pluricultural i plurinacional de l'estat espanyol".

Benvinguda l'Oficina de Drets Lingüístics

Així mateix, les entitats que formen part de la Plataforma han valorat l'anunci d'aprovació per part del Consell del Decret que regula el funcionament de l'Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat Valenciana. "Aquesta oficina és tan necessària que, mentre que no ha existit, la demanda social de protecció de drets lingüístics ha hagut de ser assumida per entitats i organitzacions no governamentals com les nostres", han expressat. En aquesta línia, consideren que la seua creació ha de servir per a reduir les incidències negatives de la vulneració dels drets lingüístics i els seus criteris de funcionament els han de dur a promoure campanyes socials, de gran abast però també específiques, per a identificar en positiu la diversitat lingüística i cultural amb la tolerància cívica i els valors associats a la convivència.