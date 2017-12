El 'Menut Palau' es fa gran amb 160 activitats musicals per a xiquets i escolars

La regidora de Cultura i presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, ha presentat la nova edició del programa especial per a xiquets, 'Menut Palau', una programació, ha assegurat, "més atractiva per a les famílies i centres escolars, amb moltes novetats i sobretot més diversa i formativa". La delegada ha subratllat que la característica que definirà de manera especial aquesta nova edició serà "la participació, amb dos propostes espectaculars: 'Feretes i cançonetes' i 'Minimúsica'".

'Menut Palau' té més de 160 sessions didàctiques i consta de dos grans àrees: 'Música en Família' i 'Tutti al Palau'. La primera, que se celebra en cap de setmana i vacances, està dirigida específicament al públic familiar, mentre que la segona, que es desenvolupa entre setmana en horari matinal i període lectiu, està pensada per a centres escolars. Es tracta d'una oferta cultural i educativa "en la qual hem volgut donar suport i implicar els professionals de la xarxa cultural (actrius i actors, escenògrafs, il·luminadors, titellaires, acròbates…) per a crear un marc ideal dissenyat per als xiquets i no tan xiquets", ha destacat la presidenta del Palau.

'Música en família' arreplega en aquesta ocasió 8 projectes, 2 més que l'any passat, que s'oferiran en les sales Iturbi i Rodrigo del Palau. El primer espectacle serà el 3 de gener, durant les festes de Nadal, i l'últim s'oferirà en maig, tots ells a un preu general de 6 euros. Els projectes comprenen tot l'espectre d'edats infantils i presenten diferents gèneres musicals i escènics.

El primer d'ells, 'Feretes i cançonetes', és un festival multicultural que se celebrarà en tots els espais del Palau amb les actuacions de més de 20 formacions musicals i teatrals com Txarango, Dani Miquel, El Diluvi, Rodamons o The Ramonets, entre moltes altres. S'oferirà els dies 3 i 4 gener del 2018 i comptarà amb taller de màscares, malabars, estampació de camisetes, ludoteca, tallers de música per als xiquets de bolquers, l'art de la improvisació amb el rap per als joves, jocs tradicionals, així com una fira editorial al llit del riu Túria dirigida especialment al públic infantil. El preu és de 6 € per a un dia i de 10 € per a dos dies.

El 3 de febrer es presenta La volta al món en 80 melodies, un espectacle musicoteatral que planteja un viatge virtual per diferents llocs de tot el món amb música de Rossini, Strauss, Morricone i Paquito D'Rivera, entre d'altres, per a un públic recomanat d'entre 4 i 12 anys. Operamida, el 10 de febrer, acosta els xiquets al món de l'òpera des del joc, de manera que ells mateixos trien la seua pròpia història per mitjà d'òperes molt conegudes. Està destinat a públic d'entre 4 i12 anys.

També en febrer, el dia 23, l'Orquestra de València, sota la direcció d'Alexis Calvo, interpretarà música del mestre Joaquín Rodrigo. Serà en la proposta Per la flor del lliri blau, una adaptació teatral basada en una llegenda medieval valenciana. Hi participaran joves que ja han sigut prèviament seleccionats a partir de 6 anys.

Març comptarà amb l'espectacle Que ploga, que ploga, el dia 4, un concert de música tradicional i popular protagonitzat per Los Titiriteros de Binéfar, Premi Nacional de Teatre Infantil, que es dirigeix a un públic familiar a partir de 3 anys. Per al mes d'abril s'han preparat dos propostes: Les maldats de la bruixa novella, els dies 15 i 29, i Peer Gynt, els dies 20 i 21. El primer és un espectacle basat en la coneguda pel·lícula i apte per a tots els públics, mentre que el segon oferirà un arranjament per a arpa i soprano de les suites orquestrals de la coneguda peça d'Edward Grieg (El matí, La cova de la muntanya, Dansa Anitra i La cançó de Solveig) amb coreografia adaptada.

El programa conclourà el 6 de maig amb 'Minimúsica', una iniciativa que durarà la jornada completa a les sales Rodrigo, Martín i Soler, Lucrecia Bori i els vestíbuls. Es podrà gaudir d'espectacles de caràcter participatiu amb artistes com Joan Miquel Oliver, The Pinkertones, Dani Miquel i Senior, entre d'altres.

'Tutti al Palau'

'Tutti al Palau' és el projecte educatiu més ampli del Palau i acull totes les activitats artístiques i musicals en horari escolar per a tots els trams educatius. El programa inclou nombroses activitats: 'Creixent amb la música' és la sèrie dedicada bàsicament a primària i ESO i es podrà visitar de gener a maig en la sala de cambra (sala Rodrigo).

Recull un total de sis propostes: Mamma Àfrica, La volta al món en 80 melodies, Metalls d'estil, Operamida, Peer Gynt i Rosa i els tres ossets.

La Banda Municipal ofereix un dinàmic programa participatiu i explicatiu en directe, amb 'Toca la banda', en la sala Iturbi, tant per a escolars de Primària com de Secundària. El programa està format per bandes sonores, cançons populars, musicogrames i composicions en què els alumnes tocaran la flauta dolça amb la Banda Municipal.

Per la seua banda, l'Orquestra de València presenta dos propostes dins del programa general 'Quina Orquestra'. D'una banda, pretén obrir els assajos a alumnes d'ESO i Batxillerat el 10 de gener, 7 de febrer i 25 d'abril i, de l'altra, la iniciativa titulada Per la flor del lliri blau, els dies 22 i 23 de febrer, per a alumnes de 1r a 6é de Primària.

Finalment, la programació conclourà en maig amb 'Palau Infantil' i 'Bebesol', dedicats als més xicotets: 'Palau Infantil' presenta En un mercat persa, per a educació infantil (2-5 anys), amb música, dansa i teatre, mentre que 'Bebesol' tindrà lloc els dies 29, 30 i 31 de maig i l'1 de juny a la sala Lucrecia Bori. És un espai confortable i íntim per a mares i pares amb nadons de 0 a 12 mesos, per a disfrutar de música clàssica amb arpa i soprano, en un espai i format específicament pensat per a aquest públic. S'hi assisteix mitjançant inscripció prèvia a partir del 10 d'abril.