El Consorci de Museus llança la convocatòria 'Cultura Resident' per a València

La directora general de Cultura, Camen Amoraga, i el director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, han presentat la nova convocatòria de mediació dins del programa de residències per a creadors, 'Cultura Resident'. Amoraga ha explicat que es tracta d'un projecte pioner al País Valencià en el desenvolupament de residències per a creadors amb caràcter autonòmic. El projecte facilita als creadors temps, espai, acompanyament i recursos econòmics per a realitzar el seu treball. La iniciativa ha posat en marxa fins ara 10 residències artístiques per a creadors de distintes disciplines a Alacant, Castelló i València. A Castelló ja s'ha dut a terme el projecte d'investigació i a Alacant ja està en marxa el de producció artística. Pérez Pont i Amoraga han donat a conéixer els projectes seleccionats: 'Pozos de conciencia', de l'artista Begoña M. Santiago; 'El Injerto Residente', d'Enrique Radigales; 'Alicante Ghost Soundscape, A Hertzian Tale', de David Trujillo, i 'Cualquier sitio es un patio de recreo', de Lucía Peiró.

La directora general de Cultura ha subratllat que el projecte té com a objectiu "desprecaritzar" la creació artística. "És el primer pas per a posar-nos al mateix nivell que la resta de l'estat espanyol i també internacionalment. Naix des de la humilitat, però amb vocació de creixement", ha explicat Amoraga. El pas següent és que a partir del 2019 aquest creadors puguen exhibir els seus treballs fora de les fronteres geogràfiques del País Valencià. Pérez Pont va reconéixer que ja s'estan produint converses amb algunes institucions en aquest sentit, però no va voler avançar cap lloc on podrien mostrar-se, ja que ara per ara no hi ha res tancat.

La convocatòria de mediació cultural pretén activar processos de treball sostenibles de mediació amb diversos col·lectius, entitats o agents en contextos locals, generant entorns de col·laboració. Poden optar a la convocatòria professionals de l'antropologia, sociologia, educació o qualsevol altre àmbit de treball que desenvolupe la seua activitat en el camp de la mediació cultural. El termini per a presentar projectes per a 'Cultura Resident. Mediació cultural' finalitza el 5 de febrer del 2018.

L'objectiu és seleccionar dos projectes, almenys un per a mediadors arrelats al territori valencià, per a una residència de 6 mesos, d'abril a setembre del 2018. Amb un pressupost total de 43.400 euros, la dotació econòmica per a cada projecte és de 1.200 euros mensuals en concepte d'honoraris per als creadors i de fins a 3.000 euros per a la realització del projecte, fins a 600 euros per a la seua presentació i una bossa de viatge de fins a 400 euros. La residència es desenvoluparà en el Centre del Carme Cultura Contemporània de València, amb el suport del Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València.

Per a la valoració i selecció de les sol·licituds presentades queda constituït un jurat integrat per Enric Mira Pastor, professor de comunicació i psicologia social de la Universitat d'Alacant; Susana García Rams, directora del Màster en Arteterapia de la Universitat Politècnica de València; Joan Andrés Traver Martí, vicedegà i professor titular del Departament de Teoria i Història de l'Educació de la Universitat Jaume; Carmen Amoraga, directora general de Cultura i Patrimoni o la persona en què delegue, i José Luis Pérez Pont, gerent del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.