València tindrà 19 circuits saludables per a esdevindre una ciutat 'esportiva, sostenible i amable'

L'alcalde de València, Joan Ribó, i la directora de la Fundació Trinidad Alfonso, Elena Tejedor, han signat un conveni de col·laboració per a la construcció de circuits saludables a la ciutat. El primer serà el de Tarongers, que discorrerà al costat de les universitats públiques valencianes en un traçat de 2,5 quilòmetres i començarà a senyalitzar-se després de les festes de Nadal, segons assenyalen des de l'Ajuntament en una nota de premsa.

A aquest primer circuit el seguiran altres 18 repartits per tota la ciutat, nou dels quals seran condicionats per la Fundació Trinidad Alfonso. Concretament, la fundació participarà en els circuits del parc de Capçalera, jardí del Túria, bulevard Sud, la Marina Reial, el passeig Marítim, rotonda Nord, el Bioparc, el centre històric i el ja citat circuit de Tarongers. "Es tracta de rutes ja existents i utilitzades que aquest projecte farà més visibles i atractives per a la ciutadania i els visitants de València", afirmen en la nota.

Ribó ha destacat que "aquests circuits saludables són un pas molt significatiu per a fer de València una ciutat esportiva, una ciutat sostenible i una ciutat amable per als nostres veïns i també de cara als turistes i visitants". "Amb aquest conveni, l'Ajuntament de València millora la qualitat de vida de la ciutadania mitjançant el foment de l'activitat física i un estil de vida més saludable", ha assegurat l'alcalde, qui ha afegit que "existeix un augment global de vida sedentària que pot causar seriosos riscos en la salut de les persones i poden tindre conseqüències negatives tant socials com econòmiques. Les ciutats i el seu espai públic poden i han de contribuir d'una forma segura i accessible a estimular l'augment dels nivells d'activitat física en tota la població, sent, a més, una eina essencial per a millorar la cohesió social dels seus habitants".

Per la seua banda, Elena Tejedor ha indicat que aquest projecte "ens permet donar continuïtat al projecte de València Ciutat del Running. Encara que és veritat que aquests circuits no estan pensats només per a córrer, com sí que ocorre amb el Circuit 5K Jardí del Túria, facilitar aquest tipus d'espais al llarg de tota la ciutat animarà tots els valencians i valencianes a utilitzar-los per a entrenar o, simplement, per a caminar". Tejedor ha destacat que "no construirem res nou, no comencem res des de zero, sinó que senyalitzarem i millorarem les condicions d'aquelles rutes o sendes que ja usen habitualment els runners valencians".

En el conveni s'afirma que "aquests circuits, pensats per a tots els nivells d'activitat física relacionats amb la marxa o amb la carrera a peu, estaran destinats a totes les edats i discorreran per espais públics senyalitzats degudament amb panells informatius, punts d'hidratació i estacions d'estirament i musculació", entre d'altres.