El Ministeri d'Hisenda convoca els consellers el 28 de desembre per a analitzar les propostes per al nou finançament

El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública ha convocat per a dijous 28 de desembre una reunió del Comité Tècnic Permanent d'Avaluació del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) per a analitzar les propostes enviades per les comunitats autònomes per al nou sistema de finançament autonòmic i les seues al·legacions a l'informe dels experts, segons han informat a Europa Press fonts ministerials. Tot i que el conseller valencià d'Hisenda, Vicent Soler, explica en una entrevista publicada aquest dilluns a Diari La Veu que el govern espanyol està en disposició d'aprovar un nou finançament abans d'acabar l'any, el calendari del ministeri fa impossible pensar en aquesta possibilitat.

Totes les autonomies, excepte Catalunya, van lliurar en termini les seues propostes i al·legacions a les realitzades a finals de juliol pels comités d'experts sobre la reforma del finançament autonòmic i local. Els experts sobre finançament autonòmic van proposar, entre altres mesures, un 'IVA col·legiat' perquè les comunitats autònomes puguen apujar o abaixar aquest impost conjuntament, major capacitat per a fixar els copagaments i l'harmonització de l'Impost sobre Successions i Donacions.

Així, en el Comité Tècnic Permanent d'Avaluació, constituït el passat 2 de novembre, es debatran les qüestions tècniques de la reforma i s'elaborarà un document d'avaluació amb les línies de reforma del nou model de finançament autonòmic i posteriorment aquestes qüestions seran elevades al Consell de Política Fiscal i Financera.

En paral·lel, la nova comissió del Congrés que s'encarregarà d'estudiar la modernització de l'estat autonòmic té previst tancar el seu pla de treball el pròxim 13 de desembre, després de la seua constitució el passat 23 de novembre.