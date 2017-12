Turisme preveu que l'ocupació en el litoral durant el pont supere el 70%

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha assenyalat que està previst que els allotjaments turístics de la costa del País Valencià "superen el 70% d'ocupació mitjana durant el pont de la Constitució". Colomer ha avançat així els resultats de l'enquesta realitzada per l'Agència Valenciana del Turisme a una mostra representativa d'hotels, tant del litoral com de l'interior del territori valencià.

"El fet que la festivitat de la Constitució siga dimecres i, divendres, la de la Immaculada ha animat les escapades entre els turistes, sobretot dels ciutadans de la Comunitat, que és el nostre principal mercat", ha afirmat Colomer. Quant a les previsions als municipis de costa, el responsable de Turisme ha destacat que "es preveuen resultats positius, especialment a Benidorm, on s'espera que es cobrisquen el 85% de les places".

"Aquestes previsions –ha continuat el Secretari Autonòmic– ratifiquen la tendència d'aquest exercici, que està aconseguint superar els bons resultats obtinguts durant el passat any gràcies a l'esforç del sector", encara que ha incidit que "no hem de deixar-nos portar per les xifres, sinó que hem de continuar treballant per a aconseguir la desestacionalització i incrementar l'activitat turística".

En concret, l'AVT estima que, a la ciutat de València, es preveu un 74,7% d'ocupació (un 22% superior a les previsions de 2016), mentre que al litoral de la demarcació, sense incloure la capital, s'estima una ocupació propera al 50% (6% més que en 2016).

Quant a la demarcació de Castelló, les previsions auguren que hi haurà un 69,8% d'ocupació, un 39,8% més que en les previsions per al mateix pont del passat any. Al litoral de la demarcació d'Alacant, sense incloure Benidorm, es preveu una ocupació superior al 56% i, pel que fa al percentatge d'ocupació als hotels de Benidorm, per a aquest pont s'espera que arribe al 85%.

El responsable de Turisme ha assenyalat que les dades del sondeig elaborat per l'AVT palesen "la fidelitat del turista que visita la nostra destinació", alhora que ha assenyalat que aquestes previsions "ens han d'animar per a seguir treballant en la desestacionalització del turisme a la Comunitat".

Creix l'ocupació a l'interior

Respecte a l'ocupació prevista per als hotels d'interior del País Valencià, el sondeig realitzat per Turisme mostra una ocupació prevista superior al 56% durant els dies del pont, una xifra un 22,8% superior a les previsions de 2016.

En concret, l'interior de la demarcació de València preveu un 53% d'ocupació als hotels d'interior, un 30,8% més que en 2016; l'interior de Castelló parteix amb unes previsions superiors al 65%, un 26,3% més que l'any passat, i el territori d'Alacant espera aconseguir un 36% d'ocupació als seus hotels d'interior, xifra un 6,7% superior a les estimacions de 2016.

Sobre aquestes dades, Colomer ha assenyalat que els resultats "mostren la tendència a l'alça fora de la temporada estival i en zones de no litoral" i ha afegit que "les xifres han d'inspirar-nos per a millorar i reforçar els nostres objectius d'apostar per la diferenciació impulsant nous productes turístics".