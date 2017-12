El llibre d'estil d'À Punt, una aposta per un document "viu" i "en evolució"

La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha presentat l'edició en paper del seu llibre d'estil en un acte celebrat en la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló. La directora general d'À Punt, Empar Marco, ha destacat que advoquen perquè siga una guia "viva i en constant evolució". Marco, davant representants tant institucionals com acadèmics, ha explicat que la CVMC aposta per "un organisme viu i canviant que s'adapte a les necessitats dels i les professionals". La directora general ha destacat que aquest document és un "contracte amb la ciutadania, també amb el servei públic i un clar compromís amb la nostra llengua", a més d'un "compromís amb el periodisme".

Empar Marco ha remarcat que el document no és solament "un manual d'ús per als treballadors, una guia per a saber narrar", sinó també per a saber "què no hem de mostrar i per què no hem de fer-ho". Així, la directora dels nous mitjans de comunicació públics ha assegurat que el llibre d'estil serà una base de com es faran les coses a partir d'ara. "Farem les coses d'una forma molt diferent a com s'han fet fins ara, perquè nosaltres el que volem és fer periodisme", ha dit Marco, qui també ha defensat "el paper dels mitjans públics per a assegurar el dret a la informació veraç i equilibrada".

En representació de l'equip d'elaboració del Llibre d'Estil de la CVMC, Anna Peña ha recordat que el document també inclou una sèrie de recomanacions "per a no fer un ús sexista de la llengua" i ha remarcat "el compromís que hem de prendre els mitjans de comunicació en la violència masclista".

Per la seua banda, Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, ha expressat en nom de la Conselleria d'Educació la importància que aquest document estiga present en les aules. "És una gran eina educativa per a aprendre la nostra llengua i un manual importantíssim", ha dit Trenzano, que també ha definit el document com un "pont comunicatiu".

Finalment, el rector de la Universitat Jaume I ha subratllat que el llibre d'estil és la "primera pedra" cap a la construcció d'"una radiotelevisió pública valenciana de qualitat".